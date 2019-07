Veretout-Napoli | Gazzetta sicura | “Gli azzurri si sono ufficialmente…”

Messaggero : Per Veretout la Roma teme il Napoli - anche se defilato : Dopo la frenata su Barella, su cui si attende la risposta ufficiale del Cagliari, la Roma insiste per provare ad accaparrarsi Veretout dalla Fiorentina. Il Messaggero scrive che a Trigoria, paradossalmente, temono il Napoli e non il Milan, che invece ha fatto un’offerta cospicua. I rossoneri sembrano più in pressing sul francese, scrive il quotidiano, ma i giallorossi hanno paura del ritorno in campo del club di De Laurentiis, anche se al ...

Calciomercato mercoledì 3 luglio : Bayern su Cancelo. Milan-Veretout - stretta finale. Napoli su Elmas : Calciomercato 3 luglio- Ecco tutte le trattative di mercato di oggi mercoledì 3 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Bayern Monaco sarebbe piombato con forte decisione su Cancelo. Il terzino portoghese, valutato circa 60 milioni di euro, sarebbe un chiaro obiettivo del club tedesco. La Juve mediterà il da […] L'articolo Calciomercato mercoledì 3 luglio: ...

Gazzetta – Napoli su Pulgar - clausola bassa per il cileno. Il Genoa su un azzurro. E Veretout… : Gazzetta – Napoli su Pulgar, clausola bassa per il cileno. Il Genoa su un azzurro. E Veretout… Napoli su Pulgar, clausola bassa per il cileno. Il Genoa su un azzurro. E Veretout…. Non si è fermato a Kostas Manolas, il club partenopeo risulta tra i più attivi del mercato con sondaggi, offerte e nuovi profili che ogni giorno vengono accostati. L’ ultimo in ordine di tempo è il cileno del Bologna, Erick Pulgar. Fermo ...

Concluso incontro Milan-Fiorentina per Veretout. Domani tocca al Napoli : Terminato l’incontro tra il Milan e la Fiorentina per Veretout. Il calciatore francese che è tra le scelte del Napoli, ma conteso con i rossoneri. Come riferisce Gianluca Di Marzio erano presenti per i rossoneri Maldini e Massara e per i viola Pradè e Barone. È stato solo un incontro interlocutorio tra le parti, in cui sono state esposte le posizioni, nulla è stato deciso. Domani è invece il turno di Giuntoli di incontrare Pradè per lo ...

Sportitalia – Il Milan vuole soffiare Veretout al Napoli : incontro tra Pradè e Maldini - la richiesta della Fiorentina : Il Milan vuole il centrocampista Veretout Il Milan vuole Veretout incontro in corso tra Paolo Maldini e la Fiorentina. Ecco quanto riporta il sito di Alfredo Pedullà: Pranzo di lavoro tra Milan e Fiorentina: Daniele Pradè e Paolo Maldini parleranno di Jordan Veretout, a conferma che si tratta di un obiettivo sempre molto concreto del club rossonero. La Fiorentina chiede 25 milioni, in linea di massima non vorrebbe inserire contropartite, ...

CorSport : le manovre del Napoli per il centrocampo. Elmas o a Veretout : Il Napoli è in cerca di un centrocampista e la trattativa per accaparrarsene uno potrebbe entrare nel vivo già questa settimana, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta per Eljif Elmas del Fenerbahce. Il club di De Laurentiis, che lo segue da molto tempo, potrebbe decidere di investire circa 15 milioni nel 19enne macedone. Intanto il Napoli ha già incassato il sì di Veretout, che vuole trasferirsi nella nostra città, di cui è innamorato. Su di ...

Ounas potrebbe essere il vantaggio del Napoli (sul Milan) per Veretout : Concluso l’affare Manolas, il Napoli può concentrarsi sugli altri obiettivi di mercato. Uno di questi potrebbe essere Jordan Veretout. La Gazzetta scrive che il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha in programma di incontrare sia il Napoli che il Milan per discutere la cessione del centrocampista. A Veretout piacciono entrambe le destinazioni, ma il problema è il prezzo stabilito dal club viola: 25 milioni. Né il Milan né ...

CorSport : Veretout è innamorato del progetto tecnico e di Napoli : Ancora qualche ora e le attenzioni del Napoli si concentreranno sul centrocampo. Il Corriere dello Sport lo scrive chiaramente. In queste settimane tutta l’attenzione di Giuntoli, Chiavelli e dello stesso Ancelotti è stata dedicata alle due grandi trattative in corso. I primi due sono stati alle prese con Raiola e la Roma per l’affare Manolas. Carlo ha tenuto i rapporti direttamente con James Rodriguez. Appena chiusi gli ultimi dettagli delle ...

Veretout-Napoli - trattativa in bilico : la data per la decisione. Dovesse saltare - Giuntoli ha pronte due alternative : Veretout al Napoli, la decisione entro lunedì La SSC Napoli vuole chiudere per Veretout ma la decisione deve arrivare entro lunedì. Con la cessione di Diawara ed offrendo il cartellino di Rog alla Fiorentina, il club azzurro potrebbe accontentare Veretout desideroso di vestire la maglia azzurra. Di seguito le dichiarazioni di Raffaele Auriemma su Tuttosport riguardo la trattativa: “Il Napoli dovrà prendere una decisione entro ...