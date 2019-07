wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) (foto: Simone Padovani/Awakening/Getty Images), per fortuna, rimarrào dell’Unesco, ma il timore di un epilogo differente è stato tanto. I funzionari delle Nazioni Unite riuniti a Baku, in Azerbaijan, hanno deciso di non inserire il capoluogo veneto nella blacklist dell’Unesco, dove finiscono tutti i siti che sono in pericolo a causa di conflitti armati, dei processi di industrializzazione, di un’insufficiente manutenzione o di normative lacunose sulla tutela delo culturale. Al momento ce ne sono 53.era sotto osservazione da tempo per via dell’innalzamento del livello del mare, dei troppi turisti, dell’esodo dei residenti e soprattutto delle grandi navi da crociera che arrivano in laguna passando da San Marco. La buona notizia è stata annunciata dal ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli e dal sindaco della città ...

MilanoCitExpo : Venezia rischiava di essere esclusa dai patrimoni dell’umanità dell’Unesco #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MakeDavero : @AndFranchini @antonio_bordin @IlariaBifarini @ValeMameli @evavola @valy_s @oinot49 @Luca_Mussati @steal61… - venezia_56 : RT @mirabellamic: Anche nel serio e buon tg approda un errore clandestino della lingua italiana: “il prima” possibile. (Ore 19.10). Eppure… -