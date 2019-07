Valentino Rossi MotoGP | GP Germania 2019 | “L’obiettivo è essere veloci Devo ritrovare il

MotoGp – Valentino Rossi tra incertezze e difficoltà al Sachsenring : “feeling? Non è proprio quello il problema” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Germania: le parole del Dottore dal Sachsenring Dopo tre zeri consecutivi, Valentino Rossi è pronto a lasciarsi alle spalle una grande delusione, a resettare tutto e tornare in sella alla sua M1 con fiducia e ottimismo per la gara di domenica al Sachsenring. E’ iniziato ufficialmente il weekend di gara del Gp di Germania: domani si scende in pista per le prime sessioni di prove ...

MotoGP - GP Germania 2019 : Marquez - il dominatore del Sachsenring. Dovizioso e Valentino Rossi : serve una magia : Neanche il tempo di realizzare cosa è successo ad Assen (Olanda), che è subito il momento di mettersi tuta e casco ben allacciato e pensare al GP di Germania 2019, nono round del Mondiale di MotoGP. Siamo al giro di boa della stagione. Un’annata in cui il marchio di Marc Marquez è particolarmente evidente. L’asso della Honda, reduce dal secondo posto della Cattedrale del Motociclismo, ha visto salire il proprio vantaggio nei ...

MotoGp – Dalla fiducia in Valentino Rossi agli incontri con le squadre di entrambi i piloti : le rivelazioni di Lin Jarvis : Lin Jarvis, la fiducia in Valentino Rossi e quegli incontri interni che hanno dato la svolta per Maverick Vinales: le parole del team director Yamaha I piloti della MotoGp sono pronti per sfidarsi in un nuovo appassionante appuntamento, il nono stagionale e l’ultimo prima della pausa estiva. Al Sachsenring Valentino Rossi va a caccia del riscatto dopo tre amarissimo zeri consecutivi, che non hanno però abbattuto il Dottore ed il suo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi e l’inevitabile trascorrere del tempo. Il “Dottore” dovrebbe smettere? : Valentino Rossi e l’inevitabile trascorrere del tempo. Il “Dottore” viene da tre “zero” consecutivi nel Mondiale 2019 di MotoGP e la vittoria di Assen (Olanda) del suo compagno di team Maverick Vinales, mentre lui finiva per le terre perdendo l’anteriore della sua M1, fa capire che non è un periodo molto positivo. Il nove volte iridato ha visto dunque prolungarsi il digiuno da vittorie. Sono passati infatti ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Importante essere veloci fin da subito al Sachsenring” : Un’altra domenica negativa per Valentino Rossi quella dell’ultimo fine settimana del Mondiale 2019 di MotoGP. La caduta nella sempre amata Assen (Olanda) ha deluso le sue aspettative e quelle dei suoi tifosi. Il “Dottore”, infatti, ha totalizzato il terzo ritiro consecutivo dopo quelli del Mugello e di Barcellona (Spagna). Una sequenza negativa resa ancor più pesante se si guarda al successo dell’altra Yamaha ...

MotoGp – Ai box di Valentino Rossi si pensa solo… positivo! Il post social di Flamigni dopo il terzo zero consecutivo [FOTO] : Matteo Flamigni sempre al fianco di Valentino Rossi: il post social del telemetrista del Dottore è da applausi E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di MotoGp: i campioni delle due ruote si sfideranno, a pochi giorni dal Gp d’Olanda, sul circuito del Sachsenring, per il Gp di Germania, ultimo round prima della pausa estiva. Ad Assen Valentino Rossi ha accumulato il terzo zero consecutivo di questa stagione difficile di ...

MotoGp - Valentino Rossi caustico : “una vergogna la gara di Assen - spero che al Sachsenring…” : Il pilota della Yamaha ha parlato in vista del Gp del Sachsenring, ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva Tre ritiri consecutivi che fanno male, tre zeri in classifica che spingono Valentino Rossi molto lontano da Marc Marquez, saldamente in testa al Mondiale piloti. AFP/LaPresse Il Dottore esce con le ossa rotte da Assen, a causa della caduta avvenuta in gara che ha coinvolto anche lo sfortunato Nakagami. Il Gp del Sachsenring ...

MotoGp – Arriva l’estate e Francesca Sofia Novello si sveste : la fidanzata di Valentino Rossi è hot in bikini [GALLERY] : Francesca Sofia Novello fa alzare ancor di più le torride temperature estive: la fidanzata di Valentino Rossi si mostra sui social in tutta la sua bellezza, coperta solo da un bikini Arriva l’estate e la MotoGp è pronta alla classica pausa, con i piloti pronti a prendersi un break dopo la gara del Gp di Germania. Mentre Valentino Rossi è alle prese con un momento non proprio felice, viste le cadute nelle ultime gare, la sua ...

MotoGp – Il lato umano dei piloti : Valentino Rossi cade - ma la sua prima preoccupazione è Nakagami [VIDEO] : Il lato umano di Valentino Rossi: la reazione del Dottore dopo la terribile caduta ad Assen Si è disputato domenica il Gran Premio d’Olanda di MotoGp: i piloti si sono sfidati sul circuito di Assen, dove a trionfare è stato un eccellente Maverick Vinales, che ha riportato sul gradino più alto del podio la Yamaha, lasciandosi alle spalle Marquez e Quartararo. I piloti sembrano spesso degli alieni per ciò che riescono a fare in pista a ...

MotoGP - GP Germania 2019 : i precedenti di Valentino Rossi al Sachsenring : Dopo il trittico terribile Mugello-Montmelò e Assen, concluso con altrettante cadute, Valentino Rossi è pronto a sbarcare sul circuito del Sachsenring per il Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP. Il “Dottore” sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua intera carriera e confida nel tracciato della Sassonia per chiudere nel migliore dei modi la prima parte della sua annata. Per il pilota di Tavullia le chance di successo, ...

Valentino Rossi : con Assen terzo zero consecutivo : Valentino Rossi torna da Assen con zero punti. Ed è la terza volta di seguito. Era accaduto solo nel 2011. Quell’anno, il Doc si piazzò settimo alla fine del Campionato, in sella alla Ducati«È un grande peccato non avere raccolto punti, perché in mattinata abbiamo modificato alcune cose sulla moto e stavo andando bene. Stavo recuperando, ho provato a passare Nakagami ma ero un po’ fuori traiettoria e mi si è chiuso davanti. Ho ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Devo trovare la giusta direzione per la moto - non perdo la speranza” : Il weekend del Gran Premio di Olanda 2019 per Valentino Rossi è stato quanto mai negativo, e va a completare un trittico davvero “nero” assieme a Mugello e Montmelò. Il “Dottore” non è mai stato capace di trovare la giusta strada per la sua Yamaha, con la sensazione che quanto di buono era stato fatto ad inizio stagione, sia andato ormai perso. Il nove volte campione del mondo prova a fare un bilancio di quanto visto ad ...