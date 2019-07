Mai così sexy! Valentina Vignali, cascata di capelli azzurri e giacca aperta

(Di venerdì 5 luglio 2019)ha partecipato all’ultimo Grande Fratello Nip ma era già molto conosciuta come cestista e anche come influencer. Su Instagram vanta un seguito di oltre 2 milioni di fan, anche se dopo l’esperienza nella Casa di Cinecittà pare che il numero dei followers sia andato a picco di quasi 1000 unità al giorno. Motivo? C’è chi dice che abbia lasciato lavista al GF sia sembrata un’altra persona rispetto alle foto condivise sui social.L’ultimo scatto social diè, se possibile, ancora più sexy. Definita da alcuni ‘scandalosa’, la ex gieffina ha di nuovo sorpreso il suo esercito di follower e si è mostrata con unajeans che lascia intravedere il seno scoperto e dei nuovissimiposa con lo sguardo ammiccante davanti alla vetrina di un banco dei surgelati al supermercato e scrive: “Da quanto ho visto qua il rispetto non si compra con i like, c’ho un paio di nemici pe ogni paio di Nike”