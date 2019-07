Valcareggi | ' Chiesa ha rifiutato Chelsea | Bayern e Real per la Juventus'

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il mercato dellapotrebbe regalare altre importanti sorprese: le ufficializzazioni dei vari Ramsey, Pellegrini, Rabiot e Buffon potrebbero non essere le uniche, anche se sarà necessario per i bianconeri pensare di cedere qualche pezzo pregiato sul mercato per finanziare eventuali ed ulteriori investimenti. Dopo Spinazzola, potrebbe partire Joao Cancelo, che sembrerebbe non rientrare nei piani tecnici di Maurizio Sarri, e che interessa a Manchester City eMonaco. Anche a centrocampo due over 30 potrebbero lasciare Torino: parliamo di Khedira (possibile esperienza negli Stati Uniti o ritorno in Germania) e di Matuidi, che ha il contratto in scadenza nel 2020. A rischio trasferimento ci sarebbero anche Higuain e Mandzukic, l'argentino interessa alla Roma mentre il croato potrebbe accettare offerte che arrivano dalla Germania o dal mercato cinese. Proprio le cessioni nel ...

