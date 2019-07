Upas | episodi al 19 7 | Marina scopre che il senzatetto ha un tumore

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Nuovicon la longeva soap opera di Rai tre, dal titolo "Un posto al sole" e distintasi per la capacità di coinvolgere i telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 15 per arrivare fino a venerdì 19 luglio fanno notare che sarà al centro delle trame la figura di. Patrizio si presenterà a palazzo Palladini e racconterà alla famiglia di aver terminato lo stage che l'ha tenuto impegnato nelle Langhe per un lungo periodo di tempo. Inoltre Beatrice dimostrerà di non essere riconoscente nei confronti di Niko (Luca Turco) e Susanna ai quali darà una notizia inaspettata. La Lucenti riuscirà nell'intento di spingere l'avvocato Leone a lavorare presso il suo studio e non vorrà rifiutare l'offerta di lavoro. La donna spiegherà di voler cogliere al volo questa notizia fondamentale per darle un avanzamento di carriera. Questo atteggiamento della ragazza farà ...

michele_menard : Io lo ripeto: Sasà sull'app di incontri deve ritrovare il padre biologico di Rossella, così svoltiamo gli episodi fino a Natale #upas -