Universiadi | primo oro per l' Italia con il fioretto della Cipressa

Universiadi 2019 - primo oro italiano arriva dalla scherma : la firma è di Erica Cipressa : arriva dalla scherma il primo oro per l'Italia alle Universiadi di Napoli: lo ha vinto Erica Cipressa nel fioretto femminile battendo in finale la francese Patru con il netto punteggio di 15-3. Medaglia di bronzo per l'altra azzurra, Camilla Mancini, che è stata eliminata proprio dall'atleta transalpina in semifinale.Continua a leggere

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : primo oro per l’Italia - ora nona : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Universiadi : Italia a caccia del primo oro - azzurri ko nel rugby all'esordio : Questa mattina è iniziata a Napoli e in Campania, la quarta giornata di gare delle Universiadi 2019. Ci saranno alcuni sport che faranno il loro esordio ed è arrivato il momento per l'Italia di togliere il numero 0 dalla casella degli ori. Infatti, oggi per la nazionale azzurra c'è la seria possibilità di poter guadagnare un oro olimpico, staremo a vedere se riuscirà a conquistarlo. Al momento, il Bel paese è undicesimo nel medagliere con 1 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Italia a caccia del primo oro. Ciampi - Di Cola - Fangio e Foffi avanti nel nuoto. Azzurri ko nel rugby : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 10.40 rugby A 7 – L’Italia perde nettamente 17-0 al debutto contro il Giappone 10.37 NUOTO – Janecek Repubblica ceca) in testa alla graduatoria delle batterie dei 200 misti uomini con 2’03″78 10.25 NUOTO – Doppia qualificazione anche nei 100 rana per l’Italia alle semifinali: Francesca Fangio chiude con il decimo tempo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. L’Italia punta su scherma - nuoto e tiro per cercare il primo oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle Universiadi (5 luglio) – Il programma degli azzurri alle Universiadi (5 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata delle Universiadi estive, seconda in cui verranno assegnate delle medaglie: quest’oggi molti sport faranno il loro esordio nella kermesse e tanti saranno gli italiani in gara, è giunto il momento di togliere lo ...

Tiro a volo - Universiadi Napoli 2019 : Simone D’Ambrosio insegue la finale di trap. E’ settimo dopo il primo turno : Fuoco alle polveri. Il Tiro a volo ha iniziato il suo programma alle Universiadi 2019 di Napoli, con la prima giornata subito riservata alle qualifiche del trap. Nel concorso maschile, l’azzurro Simone D’Ambrosio – febbricitante sul campo di Tiro di Durazzano (Benevento) – è riuscito a difendersi classificandosi temporaneamente in settima posizione, nonostante un calo nella seconda parte di gara, con il punteggio di 70/75 ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : Fiammetta Rossi è seconda dopo il primo turno di qualifica nel trap : Inizia in maniera soddisfacente il percorso del Tiro a volo italiano alle Universiadi 2019 di Napoli. L’azzurra Fiammetta Rossi infatti dopo il primo turno delle qualifiche del trap femminile si trova infatti in seconda posizione, con lo score di 71/75, venendo preceduta soltanto dalla rappresentante di Taipei Liu Wan-Yu, attualmente in testa avendo sbriciolato 73 dei 75 piattelli a disposizione. Domani è in programma la seconda parte di ...