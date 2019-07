Universiadi | da scherma primo oro Italia con Cipressa

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto e nella scherma. Di Martino quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 14.52 TIRO A SEGNO – Si conclude con un quinto posto la finale della pistola 10m per Dario Di Martino, un peccato considerata l’eccellente partenza 14.50 BASKET – Netto successo della Finlandia sulla Cina per 105-65 sempre nel torneo maschile 14.47 TIRO A SEGNO – Di Martino (137.8) si trova in quinta posizione, ma il podio non è lontano. ...

Universiadi 2019 NAPOLI/ Risultati live 5 luglio : azzurri avanti nella scherma : Risultati UNIVERSIADI 2019 NAPOLI di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - ottima Italia nel nuoto e nella scherma. Tante medaglie in arrivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi 13.19 TIRO A VOLO – Simone D’Ambrosio resta fuori dalla finale del trap maschile per un solo piattello. Questa la classifica finale delle qualificazioni. 1 YANG KUN-PI TPE 122 2 MARINOV FILIP SVK 121 3 VERETIN VIKTOR RUS 120 3 KOPRA VILI FIN 120 3 DROBNY ADRIAN SVK 120 6 CARMONA TIRADO ESP 119 7 D’AMBROSIO SIMONE ITA 118 8 ANASTASIOU PETROS CYP ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 5 luglio : bene scherma - azzurri KO nel rugby : Risultati Universiadi 2019 Napoli di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

Universiadi 2019 NAPOLI/ Risultati live 5 luglio : al via con scherma e nuoto! : Risultati UNIVERSIADI 2019 NAPOLI di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. L’Italia punta su scherma - nuoto e tiro per cercare il primo oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle Universiadi (5 luglio) – Il programma degli azzurri alle Universiadi (5 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata delle Universiadi estive, seconda in cui verranno assegnate delle medaglie: quest’oggi molti sport faranno il loro esordio nella kermesse e tanti saranno gli italiani in gara, è giunto il momento di togliere lo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Cusinato bronzo (sub iudice) nei 400 misti - quattro medaglie dal nuoto e due bronzi dalla scherma! Pallanuoto donne ok : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 BASKET – Riparte il Canada ed ora è avanti 42-27. Le altre gare in corso: Croazia-Russia 22-19, Finlandia-Usa 12-24 20.36 PALLAnuoto – E’ finota! L’Italia batte gli Stati Uniti 8-6 20.33 BASKET – Prova a tornare in partita l’Italia che è sotto 37-27 con i canadesi nel secondo quarto 20.31 PALLAnuoto – Ancora la rete dell’Italia: 8-6 sugli ...

Scherma - Universiadi 2019 : prime medaglie per l’Italia. Roberta Marzani e Matteo Neri sono di bronzo : sono cominciate le Universiadi 2019 per la Scherma. Al PalaUnisa di Baronissi non è risuonato l’inno d’Italia, ma sono comunque arrivate due medaglie di bronzo per la squadra azzurra. La prima di Roberta Marzani nella spada femminile, mentre la seconda di Matteo Neri nella sciabola maschile. Nella prova di spada femminile la vittoria è andata alla francese Louise Marie, che ha superato la russa Zharkova con il punteggio di 15-12. ...