Universiadi 2019 | primo oro italiano arriva dalla scherma | la firma è di Erica Cipressa

Judo - Universiadi 2019 : poche soddisfazioni per l’Italia nella seconda giornata a Napoli : Si è conclusa con poche soddisfazioni per l’Italia la seconda giornata di gare del Judo alle Universiadi estive 2019 di Napoli. Quest’oggi sono andate in scena sul tatami campano quattro categorie di peso del programma della manifestazione, con quattro azzurri impegnati nei -73, -81 kg maschili e -57, -63 kg femminili. Partendo dai -73 kg Andrea Gismondo è stato senza dubbio il migliore di giornata per il Bel Paese. Il nostro ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Cina-Italia 10-11. Successo col brivido per le azzurre - Russia ancora vittoriosa : Quarta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince col brivido con la Cina, battuta per 11-10, dopo che le asiatiche erano avanti 5-2 a fine primo quarto. Nello stesso raggruppamento delle azzurre affermazione della Russia, ancora a punteggio pieno. TABELLINO Cina-Italia 10-11 Cina: Zhang, Bi, Li Jiawen 4, Yan 1, Lu, Nong, Meng, Xu, Huang 4, Zhai 1, Li Ziqi, Yang. All. ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : primo oro per l’Italia - ora nona : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - CIPRESSA ORO NEL FIORETTO FEMMINILE! Rossi d’argento nel trap femminile - Fangio all’atto conclusivo dei 100 rana - Di Cola e Ciampi in finale nei 200 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20:31 SCHERMA – OROOOOOOOOOO!! ERICA CIPRESSA MAGNIFICA! La francese Patru annientata dall’azzurra che conquista 5 punti di seguito per il 15-3 conclusivo. 20:28 SCHERMA – A metà seconda frazione CIPRESSA e Patru sono sul 10-3, l’azzurra sta gestendo alla grande e vede l’oro vicino! 20:23 SCHERMA – CIPRESSA DOMINANTE! ...

Calcio - Universiadi 2019 : Italia-Ucraina 2-0 - gli azzurri vincono a Cava de’ Tirreni e passano il turno : L’Italia ha sconfitto l’Ucraina per 2-0 allo Stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni (in provincia di Salerno) e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva alle Universiadi 2019. Gli azzurri avevano esordito sconfiggendo il Messico sempre per 2-0 e oggi hanno replicato autorevolmente contro i gialloblu chiudendo così il Gruppo B al primo posto e qualificandosi ai quarti di finale della kermesse riservata agli ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Fiammetta Rossi d’argento nel trap femminile. Cipressa in finale nel fioretto - Fangio all’atto conclusivo dei 100 rana - Di Cola e Ciampi per l’oro nei 200 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19:58 CALCIO – L’Italia maschile si impone per 2-0 sull’Ucraina grazie alle reti di Strada e Mercadante. 19:53 SCHERMA – Un vero peccato! L’italiana Mancini sembrava in controllo invece la seconda semifinale se l’è aggiudicata per 15-13 la francese Patru che incontrerà Cipressa più tardi in finale. 19:51 NUOTO – Gli ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : nel trap maschile oro a Cina Taipei - settima posizione per Simone D’Ambrosio : Va al tiratore di Cina Taipei Yang Kun-Pi la medaglia d’oro del trap maschile alle Universiadi, il quale conquista così il secondo titolo assegnato oggi nel Tiro a volo: superato all’ultimo piattello lo slovacco Filip Marinov, che si arrende in finale per 45-44. Bronzo ad un altro slovacco, Adrian Drobny, eliminato in terza posizione con 35/40. Resta ai piedi del podio l’iberico Tirado Carmona, quarto con 30/35, mentre si ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Fiammetta Rossi d’argento nel trap femminile. Cipressa e Mancini in semifinale nel fioretto - Fangio in finale nei 100 rana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 18.58 NUOTO – Niente finale per Foffi, lontanissima, ma la notizia è che ce la fa Fangio con l’ottavo tempo! 18.51 NUOTO – Quinto tempo per Fangio nella sua semifinale, 1’08″17. Miglior tempo della brasiliana Alves in 1’07″68. Molto al limite la prestazione dell’azzurra. 18.46 NUOTO – Stiamo per vedere Fangio ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia undicesima con due argento e cinque bronzi : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Tuffi - Universiadi 2019 : Laura Bilotta e Gabriele Auber ottavi nel sincro mixed - bene l’azzurra nelle eliminatorie dai 3 metri : Giornata di Tuffi che va in archivio in queste Universiadi 2019 a Napoli. Tre le gare in programma quest’oggi alla Mostra d’Oltremare e Laura Bilotta, dopo essere stata estromessa per soli 80 centesimi di punto dalla finale dal metro, oggi si è presa una parziale rivincita. L’azzurra ha, infatti, ottenuto il secondo score nei preliminari dai tre metri, facendo vedere grandi cose sopratutto sul doppio e mezzo indietro e ...