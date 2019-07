Universiadi 2019 Napoli Risultati live 5 luglio | bene scherma | azzurri KO nel rugby

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Italia a caccia del primo oro. Ciampi - Di Cola - Fangio e Foffi avanti nel nuoto. Azzurri ko nel rugby : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 10.40 rugby A 7 – L’Italia perde nettamente 17-0 al debutto contro il Giappone 10.37 NUOTO – Janecek Repubblica ceca) in testa alla graduatoria delle batterie dei 200 misti uomini con 2’03″78 10.25 NUOTO – Doppia qualificazione anche nei 100 rana per l’Italia alle semifinali: Francesca Fangio chiude con il decimo tempo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. L’Italia punta su scherma - nuoto e tiro per cercare il primo oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle Universiadi (5 luglio) – Il programma degli azzurri alle Universiadi (5 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata delle Universiadi estive, seconda in cui verranno assegnate delle medaglie: quest’oggi molti sport faranno il loro esordio nella kermesse e tanti saranno gli italiani in gara, è giunto il momento di togliere lo ...

Universiadi Napoli 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (venerdì 5 luglio). Il programma e gli orari : Le Universiadi propongono oggi, venerdì 5 luglio, la quarta giornata di gare e la seconda nella quale verranno assegnate medaglie: molti sport faranno il loro esordio nella manifestazione e quindi tanti saranno gli azzurri in gara, sia a livello individuale che negli sport di squadra. Di seguito tutti gli italiani in gara oggi: 09:00 SCHERMA Spada maschile individuale – Eliminatorie (BUZZI Lorenzo CUOMO Valerio VISMARA Federico) 09:00 ...

Universiadi Napoli 2019 : programma - orari e tv di oggi (venerdì 5 luglio). Come vederle in streaming : Quarta giornata di gare, seconda in cui verranno assegnate le medaglie alle Universiadi la rassegna entra nel vivo, tanti gli sport che apriranno oggi il loro programma e tantissime le medaglie che saranno assegnate. oggi, venerdì 5 luglio, alcune gare saranno trasmesse in diretta tv su Raidue e RaiSport+HD, in streaming su RaiPlay e Olympic Channel, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale in tempo reale di tutte le gare. Di seguito ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : buona la prima dell’Italia - vince anche la Russia : Terza giornata di gare anche per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il Girone B, che vede le affermazioni dell’Italia sugli USA e della Russia sulla Cina, mentre riposa l’Australia. Russe in testa a punteggio pieno. Domani in acqua entrambi i gironi, l’Italia affronterà la Cina. RISULTATI Girone A Oggi il raggruppamento riposa Girone B Russia-Cina 17-12 USA-Italia 6-8 Riposa: ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : riposa l’Italia - successi per Australia ed Ungheria nel girone degli azzurri : Terza giornata di gare per il torneo di Pallanuoto alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il girone B, che registra le vittorie dell’Australia sul Giappone e dell’Ungheria sulla Croazia, mentre riposa l’Italia. In quattro in testa a tre punti, ma azzurri e magiari hanno una gara in meno. Domani in acqua di nuovo entrambi i raggruppamenti, l’Italia sfiderà l’Australia. RISULTATI girone A Oggi il ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Italia sconfitta all’esordio sia tra gli uomini che tra le donne : Sono iniziate le competizioni del Tennistavolo alle Universiadi: sconfitte all’esordio sia la Nazionale femminile, che cede 0-3 al Giappone, sia la Nazionale maschile sconfitta 0-3 dalla Cina. Di seguito tutti i risultanti odierni: Tennistavolo MASCHILE Gruppo 1 Risultati Cina-Italia 3-0 Cina-Australia 3-0 Classifica Cina 4 Italia 1 Australia 1 Gruppo 2 Risultati Giappone-Svizzera 3-0 Giappone-Polonia 3-0 Classifica Giappone 4 Svizzera ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : riscatto Italia - Stati Uniti battuti per 2-1. Decisiva Fusini nella ripresa : C’è il riscatto dell’Italia nella seconda partita del girone D alle Universiadi di Napoli 2019. Le azzurre battono gli Stati Uniti per 2-1, lo stesso punteggio con cui erano state superate dal Giappone: allo stadio Vigorito di Benevento le reti sono di Caruso al 24′ per il vantaggio azzurro, di Castaneda al 29′ per il pari americano e di Fusini al 61′ per la chiusura dei conti, anche se in quel momento nessuno lo ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : USA-Italia 6-8. Esordio vincente per le azzurre : L’Italia della Pallanuoto femminile vince all’Esordio alle Universiadi: nella prima gara giocata nella rassegna le azzurre sconfiggono per 8-6 gli USA. Importantissima la tripletta di Cocchiere, completano il tabellino le doppiette di Ranalli e Centanni e la rete di Di Claudio. Proprio Di Claudio e Centanni sul 6-6 mettono segno le due reti che spaccano ed indirizzano definitivamente la sfida. USA-Italia 6-8 USA: Tagg, Pre, Sonne, ...

Universiadi 2019 – Basket : Italia battuta all’esordio - gli azzurri cedono nettamente al Canada : La selezione canadese si è imposta 96-70 sugli azzurri, tenendo in mano il pallino del gioco per larga parte del match Comincia in salita l’Universiade degli azzurri. Nella gara d’esordio del Girone D l’Italia è stata battuta dal Canada per 96-70. Miglior marcatore è stato Federico Mussini con 19 punti. In doppia cifra anche Valerio Cucci con 14 punti (e 10 rimbalzi) e Riccardo Visconti con 10 punti. In una gara difficile contro una ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Martina Fusini porta alla vittoria le azzurre del calcio con gli USA! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito anche oggi. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 22.57 calcio FEMMINILE – Ottava rete della Corea del Nord, al 92′ in gol Hong: con il Sudafrica finisce 8-0. 22.55 – calcio FEMMINILE – Finisce qui!!!!! USA-Italia 1-2, le azzurre sono ancora in corsa per i quarti di finale!!! 22.52 ...

Basket - Universiadi 2019 : successo sofferto per gli Stati Uniti - Italia sconfitta dal Canada nella prima giornata : Dopo la prima giornata dedicata interamente al torneo femminile, si è aperto oggi il programma del Basket maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. Le 16 squadre presenti sono suddivise in quattro gironi da quattro e soltanto le prime due accederanno al tabellone principale e potranno proseguire la lotta per le medaglie. Le partite della competizione si svolgono in quattro sedi differenti: il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...