Un' estate fa | un tuffo a bomba nel passato ...

Di Notte Leoni de Il Cile feat. Awa Fall è un tuffo nell’estate (audio e testo) : Di Notte Leoni de Il Cile feat. Awa Fall arriva oggi in rotazione radiofonica, giusto in tempo per lo scoccare dell'estate. Il brano è stato prodotto da Jerico, lo stesso che l'anno scorso collaborò alla realizzazione del singolo Come In Un'Isola in un featuring con Bianca Atzei. L'abitudine de Il Cile alle hit estive, inoltre, era già nota ai tempi di Maria Salvador con J-Ax. Quest'anno Lorenzo Cilembrini (questo il suo ...