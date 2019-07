Un virus del raffreddore può uccidere il cancro alla vescica | testata terapia

Hiv - cura definitiva contro il virus?/ I risultati della terapia antiretrovirale : Hiv, importanti passi in avanti nella ricerca: uno studio pubblicato su Nature Communications potrebbe aver individuato la cura definitiva contro il virus.

HIV - cura elimina per la prima volta il virus con ‘taglia-incolla’ del DNA e antiretrovirali : Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti ad eliminare il virus dell'HIV da un gruppo di topi infettati. La cura unisce due interventi differenti, da un lato la terapia antiretrovirale e dall'altro l'editing genetico del CRISPR-Cas9, conosciuto come 'taglia-incolla' del DNA. Vediamo insieme come funziona la potenziale cura contro l'HIV.Continua a leggere

Il virus dell’hiv è stato eliminato nei topi grazie alla tecnica di editing genetico Crispr : (foto: Keith Chambers/Science Photo Library via Getty Images) Per eradicare l’hiv in chi già ha contratto l’infezione, in futuro un aiuto potrebbe arrivare dalla tecnica di modifica genetica, ormai molto studiata, Crispr-Cas9. Oggi, un gruppo di ricerca coordinato dalla Temple University, ha studiato, su modelli animali, un trattamento combinato composto da antiretrovirali di ultima concezione insieme alla tecnica Crispr-Cas9 che ...

Ebola - nuova epidemia in Africa : si riaccende il ceppo del virus - allarme contagio : Un'epidemia di Ebola ha causato la morte di due persone, una nonna e un nipote. Da agosto sono morte 1400 persone per il virus Rdc, su 2mila casi scoperti. Lo riporta The...

Un laptop infestato dai più distruttivi virus della storia venduto all’asta per 1 - 3 milioni di dollari : Un progetto provocatorio quello dell’opera d’arte venduta all’asta, on line a New York, intitolata “La persistenza del caos“. Ovvero un un laptop Samsung NC10-14GB con sei tra i virus più pericolosi al mondo che hanno provocato danni per 95 miliardi di dollari. L’opera, ideata dall’artista cinese Guo O Dong, in collaborazione con la società di sicurezza informatica Deep Instinct (fornitrice dei malware) ...

Influenza - trovato il punto debole del virus : passo avanti verso il vaccino universale : L'Influenza ha un suo tallone d'Achille, un punto debole finora considerato invulnerabile e che adesso annuncia come realistico uno scenario inseguito da decenni: mettere a punto il vaccino...

Influenza - verso il vaccino universale : l’anticorpo si chiama “FluA-20” e sfrutta una vulnerabilità del virus : L’Influenza sembra avere i giorni contanti secondo i dati incoraggianti di una ricerca che dice di aver trovato il tallone d’Achille del virus Influenzale: è un anticorpo umano che neutralizza una delle armi con cui il virus inganna le cellule per invaderle. Sperimentato nei topi, è riuscito a prevenire l’infezione di quattro ceppi del virus che aggrediscono comunemente l’uomo, un risultato considerato un passo importante ...

virus WhatsApp in foto del buongiorno e buonanotte? Bufala in rispolvero dopo il caso spyware : C'è chi vede Virus WhatsApp dappertutto, in questo momento. Nella giornata di ieri abbiamo approfondito un reale allarme partito dagli stessi esperti dell'applicazione di messaggistica che hanno dovuto ammettere la pericolosità di uno spyware per il loro servizio. Dalla realtà alla finzione tuttavia, visto che una già nota catena sull'app oggi invece allarma gli utenti riguardo la condivisione di immagini ma la notizia è del tutto falsa e ...