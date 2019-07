Ultrapop | online il videoclip del primo singolo “Hashtag Love”

allmusicnews

(Di venerdì 5 luglio 2019)ildelDa fine Giugno in radio e nelle principali indie charts “Hashtag Love” (Universal), ildella band toscana, composta da Francesco Mignogna (Il Migno), Giovanni Germanelli e Luca Tognoni. Il brano, scritto da Mignogna e Germanelli, già autori di molti artisti italiani, (mix e mastering a cura di Alex Marton-Firstline Studio), è accompagnato dal, girato in Toscana, per la regia di Simone Gazzola, DOP Stefano Campagna, operatore drone Michele Collavitti. Una storia d’ amore finita male, una canzone pop, ironica, estiva e piena di ritmo, che segna l’esordio del trio (ognuno di loro con varie esperienze discografiche alle spalle, ma per la prima volta insieme in un progetto).

