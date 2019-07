Ultimo | Nel 2017 avevo 10 persone davanti | oggi riempio l' Olimpico Se me

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Niccolò all’ci andava quand’era bambino, in compagnia dei fratelli e del padre, per tifare la Roma. Ieri si è seduto di nuovo nella curva Distinti Sud, in uno stadio ancora vuoto, in attesa di riempirsi. “E, seduto lì, ho immaginato che se fosse passato un tizio, allora, e mi avesse detto: ‘Ragazzo, tra 10 anni tu suoni laggiù’ io l’avrei preso per pazzo”. Non è follia, ma realtà. Niccolò -, per i più - ha realizzato la sua Favola a 23 anni: è il più giovane cantante a esibirsi sul palco dello stadio capitolino, registrando il tutto esaurito. “Se penso che l’8 lugliocantavo al mercato di Testaccio esolo dieci”, ha raccontato a Vanity Fair, “Cantavo con gli amici, nel salone dei miei. E ora eccomi ...

