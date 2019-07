Ugo Gregoretti è morto Il regista aveva 89 anni | ' Non mi sono mai preso sul serio'

È morto il regista Ugo Gregoretti - aveva 88 anni : È morto a Roma Ugo Gregoretti, noto regista cinematografico e televisivo, nonché autore per la TV, giornalista e drammaturgo. Gregoretti, che aveva 88 anni, era nato il 28 settembre 1930 e aveva esordito come regista in TV con il documentario La

Cinema : morto il noto regista e attore Ugo Gregoretti - amico storico di Andrea Camilleri : E’ morto oggi nella sua casa di Roma, Ugo Gregoretti, regista e attore. Era nato il 28 settembre 1930 a Roma. Gregoretti aveva iniziato a lavorare in televisione nel 1953, anno della sua assunzione in RAI. Poi passò al Cinema. E’ stato autore di satire pungenti ma dai toni garbati che hanno messo in risalto i difetti della società italiana. Nel corso della sua carriera si è dedicato prevalentemente alla regia televisiva. Fu da sempre ...

