Uganda-Senegal | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) Prima giornata di gare negli ottavi di finale dellad’Africa di calcio, in cui si decideranno le prime due ammesse tra le migliori otto del continente, con il Cairo che sarà protagonista di due incontri di assoluto livello, tra cui quello delle 21 tra l’ed il, tra le favorite del torneo, che può contare sulla velocità di Sadio Manè, freccia del Liverpool campione d’Europa. Le probabili formazioni: Probabile formazione(4-2-3-1): Odongkara; Mugabi, Juuko, Wasswa, Walusimbi; Aucho, Azira; Abdu, Miya; Okwi; Kaddu Probabile formazione(4-2-3-1): Mendy; Wagué, Koulibaly, Kouyaté, Sabaly; Ndiaye; Keita, N’Diayé, Diatta, Sané; Niang. SEGUISU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE GRATUITO Tutte le sfide dellad’Africa saranno visibili live ed in esclusiva in, sulla piattaforma DAZN, visibile ...

zazoomblog : Pronostico Uganda vs Senegal Coppa d’Africa 05-07-2019 e Formazioni - #Pronostico #Uganda #Senegal #Coppa - wwwSPORTit : Koulibaly vuole i quarti, Senegal soft contro Uganda - ceceter : venerdi 5 luglio alle 21 a La Città del Sole (Vico Maffei 4, ex Asilo Filangieri) l'associazione senegalesi napoli… -