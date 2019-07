Ufficiali gli ospiti di Radio Stop a Marina di Cecina | da The Kolors e Enrico Nigiotti a

Atletico Madrid - Ufficiali gli acquisti di Hector Herrera e Joao Felix : Giornata di ufficializzazioni per l’Atletico Madrid, nell’estate in cui due ‘big’ come Godin e Griezmann sono andati via. Ma non sono gli unici, visto che oggi il Manchester City ha pagato la clausola per Rodri (70 milioni), il quale rescinde con gli spagnoli. Per quanto riguarda le entrate i colchoneros hanno annunciato l’arrivo di due calciatori provenienti dal Portogallo: il centrocampista Hector Herrera ...

Calciomercato Genoa - Ufficiali gli acquisti di Jagiello e Jaroszynzki : Genoa molto attivo in questi giorni di mercato estivo: dopo l’importante investimento su Pinamonti, il club rossoblù piazza altri due acquisti. Arriva il centrocampista Filip Jagiello, nell’ultima stagione al Zaglebie Lubin, e il terzino Pawel Jaroszynski, che ha vestito la maglia del Chievo nell’ultima annata.Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale rossoblù:“Il Genoa Cricket and Football Club ufficializza di ...

Cagliari - Ufficializzate alcune novità nell’organigramma : Il Cagliari ha ufficializzato alcune importanti variazioni nel proprio organigramma. Roberto Colombo affiancherà il ds Marcello Carli sul calciomercato e nel raccordo tra la società e la squadra. Colombo è reduce da due anni come team manager; il suo ruolo sarà ereditato da Alessandro Steri, che ha già ricoperto la carica dal 2015 al 2017 ed era responsabile della comunicazione. Il Cagliari presenta il nuovo responsabile del vivaio ...

Ufficiali gli ospiti del Battiti Live a Brindisi e la data dell’evento su Italia1 : Gli ospiti di Battiti Live a Brindisi sono finalmente Ufficiali. Dopo l'avvio della serie di eventi a Vieste, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono pronti ad accogliere una nuova serie di artisti che animeranno la domenica del 7 luglio, per la seconda tappa della nuova edizione della manifestazione canora. Questi i nomi degli artisti annunciati per la data di Brindisi, con il palcoscenico allestito in Piazza Lenio Flacco, proprio sul ...

Tour de France – Nibali capitano della Bahrain Merida - Ufficializzato il roster : “sarà una dura battaglia” : Nibali pronto per il Tour de France 2019: ufficializzato il roster della Bahrain Merida per la Grande Boucle Mancano pochi giorni ormai alla prima tappa del Tour de France 2019, nonostante l’assenza di Froome e Dumoulin si prospetta un’edizione ricca di spettacolo. Occhi puntatissimi su Vincenzo Nibali, che alla Grande Boucle sarà capitano della Bahrain Merida. Reduce dal secondo posto al Giro d’Italia, lo Squalo dello ...

Calciomercato lunedì 1 luglio : visite mediche per Rabiot. Ufficiali Manolas-Napoli e Godin-Inter : Calciomercato 1 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi lunedì 1 luglio. JUVENTUS– Dopo l’Ufficialità di Luca Pellegrini, arrivato in bianconero dopo uno scambio con Spinazzola, passato alla Roma, la Juventus si prepara ad annunciare ufficialmente anche Rabiot. Il centrocampista, arrivato a Torino nella giornata di ieri, stamane è arrivato al J Medical […] L'articolo Calciomercato lunedì 1 luglio: visite mediche ...

Games With Gold di luglio 2019 : Ufficiali i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 : Dopo la Instant Game Collection di Sony, ora sono i Games With Gold di luglio 2019 a solleticare i palati di tutti gli appassionati di videogame. Ed in particolare di quelli che possiedono una console targata Microsoft, vale a dire Xbox One o la più vetusta Xbox 360. Esattamente come fa la compagnia giapponese, anche il colosso di Redmond va infatti a regalare una manciata di giochi ai suoi fedelissimi, che devono essere necessariamente ...

Ufficiali i PS Plus di luglio 2019 - ecco i giochi gratis per PS4 del mese : Come promesso, Sony ha finalmente annunciato i PS Plus di luglio 2019 proprio pochi minuti fa. In attesa della risposta della rivale Microsoft, il colosso giapponese del gaming ha allora messo sul piatto in via ufficiale i due titoli che tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - indispensabile anche per giocare ai nostri videogame preferiti in multiplayer online o per acquistarne in digitale approfittando degli sconti su PlayStation ...

LIVE Costa d’Avorio-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : gli Elefanti al cospetto dei mitici Bafana Bafana. Formazioni Ufficiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali. 15:58 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Costa d’Avorio-Sudafrica, match del gruppo D della Coppa d’Africa 2019. Presentazione sfide di oggi – Orario d’inizio e come vederla in TV – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Costa d’Avorio-Sudafrica, secondo ...

Spagna - Luis Enrique lascerà la nazionale : Ufficialità attesa a breve [DETTAGLI] : Luis Enrique si appresta a lasciare la guida della nazionale spagnola. Lo scrive ‘AS’, specificando che è stata indetta una conferenza stampa alle ore 16 in cui il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales, ufficializzerà il tutto. Al posto di Luis Enrique si siederà il suo secondo Robert Moreno, che ha guidato le Furie Rosse nelle ultime tre partite, tutte vittoriose, mentre Luis Enrique era assente “per ...

Pallavolo – Ufficializzato il calendario del Mondiale 2019 : ecco quando giocheranno gli azzurri : Nazionale Maschile: definito il calendario della World Cup in Giappone E’ stato Ufficializzato il calendario della prossima World Cup in Giappone, dove dal 1 al 15 ottobre gli azzurri di Gianlorenzo Blengini si presenteranno dopo la medaglia d’argento conquistata nell’ultima edizione del 2015. La World Cup ha da sempre un fascino particolare, poiché mette a confronto le migliori due squadre di ogni continente per ranking Mondiale, il ...

Tracce Ufficiali prima prova Maturità 2019 : le preferite dagli studenti e le ultime news : Sono arrivate le Tracce ufficiali dal Miur per la prima prova della Maturità 2019: Ungaretti e Sciascia all'analisi del testo, il patrimonio culturale per il tema artistico-letterario, Corrado Stajano al saggio storico-politico, l'illusione della conoscenza al tema scientifico-tecnologico, sport e storia e lotta alla mafia per il tema di attualità, che al momento risulta quello più scelto dagli studenti.Continua a leggere

Maturità 2019 - Ungaretti e Sciascia alla prima prova. Tutte le tracce e gli autori Ufficiali : Quali tracce sono uscite alla prima prova della Maturità 2019? "Il porto sicuro" di Ungaretti e "Il giorno della civetta" di Sciascia sono le tracce dell'analisi del testo della prima prova. Dopo il tototema impazzato alla vigilia, ecco tutti gli autori dell'analisi del testo e gli argomenti del testo argomentativo e del tema d'attualità scelti dal Miur, così come preannunciato durante le simulazioni dei mesi scorsi. I ragazzi avranno a ...

Havaianas tra gli sponsor Ufficiali del Jova Beach Party : svelata una nuova limited edition : Il brand sponsor dell’evento dell’anno in Italia con un progetto che racconta l’energia dell’estate e del sole come stile di vita, tra musica, colori e divertimento in riva al mare. Al via la limited edition per indossare lo stile Havaianas nell’estate del Jova Beach Party! Havaianas, l’iconico e leggendario brand di flip flop in gomma nate in Brasile nel 1962, sarà uno degli sponsor ufficiali del Jova Beach Party. L’annuncio ha segnato un ...