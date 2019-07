Tv in lutto È morto il maestro della televisione intelligente | “Curioso e coraggioso”

lutto nel mondo dell'auto - morto Lee Iacocca : Un nuovo Lutto scuote il mondo delle quattro ruote. A pochi giorni dall'addio alla signora dell'auto torinese, Lilli Bertone, dall'America è arrivata la notizia della scomparsa di Lee Iacocca, non solo un manager ma un mito degli anni 80 del secolo scorso.L'archetipo del manager americano. Nato nel 1924 ad Allentown (Pennsylvania) da una famiglia di immigrati di origini campane, Iacocca ha rappresentato, all'apice del suo successo, l'archetipo ...

Volley in lutto - è morto Miguel Angel Falasca : l’allenatore di Monza ci lascia per un arresto cardiaco : Il mondo del Volley è in lutto per la morte di Miguel Angel Falasca, allenatore del Monza femminile che milita in Serie A1 e che quest’anno si era spinto fino alle semifinali dei playoff scudetto. Il coach argentino è mancato nella mattinata di oggi in seguito a un arresto cardiaco, una vera e propria tragedia ha travolto il club brianzolo presieduto da Alessandra Marzari. Il 46enne era stato capace di conquistare la Challenge Cup con le ...

Franco Zeffirelli è morto - cinema in lutto/ Il rapporto con la malattia 'Prego molto' : Franco Zeffirelli è morto, aveva 96 anni uno dei più grandi registi italiani di sempre: il cordoglio del mondo del cinema e della sua Firenze.

lutto nel mondo della musica! Morto per un malore Enrico Nascimbeni : Aveva 59 anni. Negli anni ha ottenuto molti riconoscimenti musicali. La dedica della moglie: "Ora vola libero e a tutti manda il suo abbraccio di libertà". Famoso per il suo impegno sociale in favore delle minoranze, un anno fa aveva denunciato un'aggressione da parte di un gruppo neofascista. “Ora vola libero e a tutti manda il suo abbraccio di libertà“. Con queste parole la moglie Pat Vetti ricorda sui social Enrico Nascimbeni, giornalista e ...

U&D - lutto per Nicolò Ferrari : è morto il nonno dell'ex corteggiatore : Nicolò Ferrari è uno degli ex protagonisti di Uomini e Donne. Il ragazzo ha partecipato al programma della De Filippi come corteggiatore della tronista Nilufar Addati, la quale ha però preferito Giordano Mazzocchi a lui. Prima della sua avventura all'interno della trasmissione, Nicolò ha preso parte al reality show Riccanza, che gli ha permesso di ottenere visibilità. L'ex corteggiatore ha fatto un triste annuncio sui social network: il nonno è ...

lutto nel mondo della scherma : è morto a 98 anni Mario Mangiarotti : Lutto nel mondo della scherma: è morto all’età di 98 anni Mario Mangiarotti, medagliato mondiale (argento a Stoccolma 1951), figlio dell’olimpionico di scherma Giuseppe Mangiarotti e fratello degli schermidori Dario ed Edoardo Mangiarotti. Nativo di Renate, aveva intrapreso la carriera medica, in qualità di cardiologo, è stato anche presidente del CONI di Bergamo. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

lutto in casa Lazio - è morto Nello Governato : centrocampista degli anni ’60 e ’70 : “La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore e dirigente biancoceleste Nello Governato e si uniscono al dolore della famiglia”. E’ questo il messaggio pubblicato della Lazio che piange la scomparsa dell’ex centrocampista biancoceleste degli anni ’60 e ’70, è morto nella notte all’età di 80 ...

Ciclismo in lutto - ci saluta Nicolò Ceri : 15enne morto in un incidente stradale - una promessa del pedale : Il mondo del Ciclismo è in lutto, purtroppo il giovane Nicolò Celi ci ha lasciati dopo due giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il 15enne era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio a Colceresa, dove abitava insieme alla famiglia: poco dopo le 14.00 di quel tragico giorno, la giovane promessa del Ciclismo stava tornando a casa da scuola in sella al suo scooter ...

lutto nel mondo del calcio - è morto l’ex presidente dell’Uefa : Lutto nel mondo del calcio. Si è spento infatti Lennart Johansson. E’ la Federcalcio svedese a comunicarlo. Johansson è stato presidente dell’Uefa per più di quindici anni (diciassette per l’esattezza): dal 1990 al 2007. Lo svedese è morto all’età di 89 anni dopo una breve malattia.L'articolo Lutto nel mondo del calcio, è morto l’ex presidente dell’Uefa sembra essere il primo su calcioWeb.