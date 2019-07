Tumori | scoperto l’interruttore che blocca lo sviluppo del cancro

Cancro - scoperto come far suicidare le cellule malate bloccando la crescita dei Tumori : Gli scienziati hanno scoperto un nuovo 'tallone d'Achille' del Cancro che può indurre le cellule tumorali al suicidio, grazie ad una proteina chiamata ATF4 collegata ad un gene, MYC, considerato responsabile della crescita dei tumori. Vediamo insieme come gli scienziati siano giunti a questa scoperta.Continua a leggere

Tumori : scoperto il perché dell’effetto dei broccoli : La scienza dà ragione a mamme e nonne quando insistono a far mangiare broccoli e cavoli perché fanno bene alla salute. Questi vegetali della famiglia delle crucifere sono noti da tempo per le loro proprietà anti-cancro: un gruppo di ricercatori, guidati dallo scienziato italiano Pier Paolo Pandolfi, da tempo negli Usa, ha ora scoperto il perché di questo effetto protettivo, una molecola in grado di spegnere un gene, coinvolto ...

Tumori - l0 studio : scoperto legame tra rigidità dei tessuti e lipidi : Un’equilibrata rigidita’ dei tessuti e’ un elemento necessario al corretto funzionamento degli organi, condizione spesso compromessa in diverse patologie, come Tumori e fibrosi. I meccanismi molecolari responsabili della rigidita’ dei tessuti non sono ancora chiari, ma emerge l’importanza del metabolismo nella reazione delle cellule a sollecitazioni di natura meccanica. Grazie ai risultati di uno studio, pubblicati ...