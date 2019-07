Tuffi | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia Fari puntati su Giovanni Tocci e su Elena

Calendario Mondiali nuoto 2019 : tutte le date e gli orari giorno per giorno. Programma - tv e streaming (nuoto - fondo - sincro - Tuffi e pallanuoto) : I Mondiali 2019 delle specialità acquatiche andranno in scena a Gwangju (Corea del Sud) dal 12 al 28 luglio, come da tradizione si svolgeranno contemporaneamente le rassegne iridate di nuoto, pallanuoto, tuffi, tuffi dalle grandi altezze, nuoto sincronizzato. Di seguito il Calendario completo, il Programma dettagliato e tutti gli orari giorno per giorno, evento per evento dei Mondiali nuoto 2019. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui ...