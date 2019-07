Trump contro la Fed: non sa cosa fa

Il presidente Usatorna ad attaccare la Banca centrale americana chiedendo di ridurre i tassi. Ma i dati positivi di giugno sull'occupazione non favoriscono questa prospettiva. "Se la Fed abbassasse i tassi d'interesse, la nostra economia andrebbe come un razzo", afferma. "Noi paghiamo molti interessi e non è necessario. Purtroppo abbiamo una Fed che non sa quello che sta facendo".Secondo il presidente, i vertici della Fed adottano una politica di rialzo dei tassi che tarpa le ali all'economia americana.(Di sabato 6 luglio 2019)