Triggiano | domatore del Circo Orfei ucciso dalle tigri durante le prove

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una tigre si è avventata contro il suo: la tragedia si è consumata nelle campagne di, in provincia di Bari.leper l'esibizione con gli animali, uno dei quattro felini ha aggredito e ferito a morte uno degli addestratori più conosciuti nell'ambiente circense. Subito dopo sono intervenute le altre tre che si sono aggiunte all'attacco del corpo ormai seviziato.azzannano il: morto un artista delEttore Weber stava lavorando allo spettacolo che si sarebbe tenuto di lì a poco, quando una tigre lo ha azzannato e le altre tre hanno continuato ad infierire sul corpo martoriato. Per il 61enne non c'è stato niente da fare: nonostante i soccorsi del 118, ha perso la vita poco dopo l'aggressione a causa delle gravi ferite che ha riportato. Ildelera uno dei più conosciuti in Italia e nel mondo. Weber era sposato con ...

