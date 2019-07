Controlleremo i confini a Est! Matteo Salvini accolto dai sostenitori (Di venerdì 5 luglio 2019) In visita istituzionale a Trieste, Salvini ha parlato dell'emergenza migranti sul confine Est. Al suo arrivo è stato accolto da numerosi sostenitori che hanno coperto i "buu" degli antagonisti. Tra applausi e parole di incoraggiamento, il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato in piazza Unità d'Italia a Trieste. Il vicempremier leghista è stato accolto da numerosi sostenitori: "Bravo Matteo", "Buon lavoro", gli hanno gridato alcuni cittadini che lo attendevano davanti al palazzo della Prefettura.



Dopo alcuni selfie e qualche parola con i simpatizzanti, il ministro dell'Interno ha incontrato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il prefetto di Trieste Valerio Valenti. In piazza Unità anche un gruppo ristretto di antagonisti che non ha perso l'occasione per contestare il ministro. "Umanità, solidarietà", hanno urlato i manifestanti riferendosi alle politiche di Salvini sull'immigrazione.



In visita istituzionale nel capoluogo, Salvini ha parlato dell'emergenza migranti sul confine Est. "Controlleremo i confini con la Slovenia e se è necessario li sigilleremo con uomini e mezzi - ha dichiarato -. Stiamo controllando i confini via mare, vogliamo controllare anche quelli via terra", ha dichiarato riferendosi agli arrivi in Italia attraverso la rotta balcanica Il ministro ha poi contattato i colleghi di Croazia e Slovenia per la definizione di strategie comuni per il controllo dei confini sulla rotta balcanica. Salvini ha poi incontrato il ministro degli Affari Esteri ungherese, Péter Szijjártó.