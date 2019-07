Tragedia durante le prove del circo a Bari | famoso domatore ucciso da 4 tigri

Tigri uccidono domatore : Tragedia durante le prove nel circo Orfei a Bari : Aurora Vigne È accaduto intorno alle 20. L'addestratore si chiamava Ettore Weber e aveva 61 anni Orrenda fine per un domatore di grandi felini del circo Orfei, che da alcuni giorni stava effettuando spettacoli a Triggiano, nel Barese. È stato aggredito e ucciso da 4 Tigri durante le prove. L'uomo le stava addestrando quando improvvisamente i mammiferi lo hanno azzannato uno dopo l'altro. Dopo averlo ferito diverse volte, le quattro ...

Bari - tigre sbrana addestratore al Circo Orfei e lo uccide : Tragedia durante le prove : Un addestratore di tigri è stato aggredito da uno dei suoi felini ed è morto. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 4 luglio, al Circo Orfei allestito nelle campagne di Triggiano, in provincia di Bari, vicino al centro commerciale Bariblu. La vittima sarebbe Ettore Weber, 61enne. Secondo le prime indiscrezioni il tragico incidente sarebbe avvenuto durante le prove dello spettacolo. Il domatore stava addestrando quattro animali ...

Tragedia a Taranto - 16enne muore durante una cena con genitori e amici : Emanuela Carucci Inutili i tentativi di rianimarla dopo il primo arresto cardiaco da parte del personale del 118 Una Tragedia che ha lasciato tutti senza parole. A Taranto una ragazzina di 16 anni è morta mentre era a cena in un ristorante con gli amici e i genitori. Scherzava a tavola quando, improvvisamente, si è sentita male. Accasciatasi a terra è giunta cadavere in ospedale. È accaduto in un locale sulla litoranea salentina. Sul ...

Tragedia all’Allianz Stadium : malore in campo durante il ritrovo annuale della famiglia Agnelli - un componente non ce l’ha fatta : Tragica scomparsa per la famiglia Agnelli: Clemente Ferrero de Gubernatis muore a seguito di un malore in campo all’Allianz Stadium malore in campo per Clemente Ferrero de Gubernatis oggi all’Allianz Stadium in occasione del ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Angelli: il 51enne, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Angelli, si è accasciato a terra mentre giocava a calcio. L’uomo è stato trasportato ...

Salerno - Tragedia durante la finale di calcio di Eccellenza : tifoso si sente male e muore : Una terribile tragedia si è verificata ieri allo stadio 'Guaraglia' di Agropoli, nel salernitano, dove era di scena la finale del campionato di Eccellenza tra i padroni di casa e il Brindisi calcio, principale squadra cittadina del capoluogo di provincia adriatico. Ieri in centinaia sono partiti dalla Puglia per seguire i propri beniamini in Campania, dove tutti si aspettavano la vittoria finale, che è puntualmente arrivata, anche se con alcune ...

Incidenti in montagna - Tragedia in Alto Adige : muore durante la discesa : Domenica di Pentecoste tragica sulle montagne dell’Alto Adige. Un escursionista di 36 anni originario di Vipiteno in provincia di Bolzano e’ morto mentre assieme ad un amico stava compiendo un’escursione al Sas dai Tamersc, noto nell’ambiente alpinistico come “Tamersrock”, nella zona di Pedru’ sopra l’abitato di San Vigilio di Marebbe in Val Badia. Stando alle prime informazioni, l’uomo dopo ...

Motocross - Tragedia nel pesarese : pilota muore durante una gara : Un tragico incidente ha colpito il circuito di Motocross di Cavallara e scosso tutto il mondo sportivo. durante una prova del Campionato Italiano Senior ha perso tragicamente la vita il pilota Raffaele Mazzola. Il funesto salto nel circuito durante il primo giro della quarta prova del Campionato Italiano, Raffaele Mazzola ha perso il controllo della moto ed è caduto durante un salto. Il pilota a questo punto sarebbe stato travolto dagli altri ...

Tragedia nella gara di motocross a Pesaro - pilota muore durante la gara - ferito il padre di Dovizioso : Incidente mortale nel circuito di motocross di Cavallara, a Mondavio (Pesaro Urbino) nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di motocross. Nel corso...

Tragedia a San Salvo - muore a soli 19 anni dopo malore durante partita di calcetto : Chieti - Un ragazzo di 19 anni è morto nell'ospedale di Chieti dopo che si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici sul lido. Cristian Cerbone, residente a San Salvo, era arrivato da fuori città con il gruppo di amici per trascorrere la serata. Insieme hanno deciso di giocare a calcetto sul campetto della Marina. All'improvviso il ragazzo si è accasciato a terra accusando un malore. Subito sono ...

Tragedia a San Salvo - muore a soli 19 anni dopo malore durante partita di calcetto : Chieti - Un ragazzo di 19 anni è morto nell'ospedale di Chieti dopo che si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici sul lido. Cristian Cerbone, residente a San Salvo, era arrivato da fuori città con il gruppo di amici per trascorrere la serata. Insieme hanno deciso di giocare a calcetto sul campetto della Marina. All'improvviso il ragazzo si è accasciato a terra accusando un malore. Subito sono ...