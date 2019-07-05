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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 18 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 18:20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 18:30 (Di venerdì 5 luglio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 18:20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO PER UN ALTRO INCIDENTE CODE DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALL VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA FRA CORSO DI FRANCIA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE AL BIVIO CON PONTE SETTIMIA SPIZZICHINO: SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL PONTE IN DIREZIONE DI VIA OSTIENSE SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, TRAFFICATA NELLA STESSA DIREZIONE ANCHE LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE ...
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