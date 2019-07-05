Corriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - romadailynews : Traffico Roma del 05-07-2019 ore 18:00: VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 17:20… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Vicovaro-Mandela (Km 33,1) e A24 Svincolo Carsoli-Or… -
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER UN INCIDENTE TRA L’ AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA OSTIENSE, PROSEGUENDO LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA FINO A VIA TUSCOLANA. ATTENZIONE PER UN INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. IL Traffico È GIÀ PARTICOLARMENTE INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA VIA BUFALOTTA E LO SVINCOLO DELLA ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. IL Traffico È GIÀ PARTICOLARMENTE INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA VIA BUFALOTTA E LO SVINCOLO DELLA ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. IL Traffico È GIÀ PARTICOLARMENTE INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA VIA BUFALOTTA E LO SVINCOLO DELLA ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELL’ARDEATINA E QUELLO DELL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 13:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELL’ARDEATINA E QUELLO DELL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 11:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE DIMINUITI I RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO DI CIAMPINO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TORNATO REGOLARE IL Traffico ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA TRIONFALE. BREVI ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 11:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE DIMINUITI I RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO DI CIAMPINO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TORNATO REGOLARE IL Traffico ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA TRIONFALE. BREVI ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 09:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE E PISANA. RALLENTAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 09:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE E PISANA. RALLENTAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 09:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE E PISANA. RALLENTAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 08:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE E PISANA. Traffico INTENSO SULLA ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 08:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA E TRA TRIONFALE E PISANA. Traffico INTENSO SULLA ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 07:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA.. Traffico INTENSO SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma. SI VIAGGIA A ...
Traffico Roma del 05-07-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 07:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA.. Traffico INTENSO SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma. SI VIAGGIA A ...