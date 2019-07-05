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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 17 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 17:20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 17:30 (Di venerdì 5 luglio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 17:20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER UN INCIDENTE TRA L’ AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA OSTIENSE, PROSEGUENDO LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA FINO A VIA TUSCOLANA. ATTENZIONE PER UN INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, E NELLA STESSA DIREZIONE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLO SVINCOLO PER LA A24, E PROPRIO IN PROSSIMITà DELLO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO RALLENTARE PER LA PRESENZA DI UN INCENDIO. DUE INCIDENTI ANCHE SULLA A1 Roma-NAPOLI: IL PRIMO DOPO SETTEBAGNI, SUCCESSIVAMENTE SI VIAGGIA IN CODA DA PRIMA DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD FINO A VALMONTONE VERSO NAPOLI.  SUL PERCORSO URBANO DEL’AUTOSTRADA CHE COLLEGA LA NOSTRA ...
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