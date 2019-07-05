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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 13 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 13:20 SS   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 13:30 (Di venerdì 5 luglio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 13:20 SS   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON  POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.   SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELL’ARDEATINA E QUELLO DELL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA  ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA VIA CASALI SANTOVETTI E LA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE  RACCORDO ANULARE. SUL LUNGOTEVERE  TOR DI NONA E LUNGOTEVERE MARZIO RALLENTAMENTI TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE CAVOUR. SULLA  TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA A24 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. FINO ALLE 14.00 IN VIA MOLISE MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO POSSIBILI RALLENTAMENTI. PER SAPERE DI PIÙ ...
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