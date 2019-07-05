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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 05-07-2019 ore 08 | 00 VIABILITÀ Roma VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 07:20 SS   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 05-07-2019 ore 08:00 (Di venerdì 5 luglio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI  5 LUGLIO 2019 ORE 07:20 SS   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA  DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’ARDEATINA.. Traffico INTENSO SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA  NOMENTANA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA  ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE  FINO ALLA TANGENZIALE EST. TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEL MARE E VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI ACILIA DIREZIONE Roma. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE  ...
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twitterCorriere : Roma, 14° bus a fuoco nel traffico Paura a Colli Aniene all’ora di cena - romadailynews : Traffico Roma del 05-07-2019 ore 08:00: VIABILITÀ ROMA VENERDI 5 LUGLIO 2019 ORE 07:20 SS… - Dock32M : RT @ElioLannutti: Pure il collaboratore del Viminale nella rete delle nomine del Csm. L’altra inchiesta - Paradiso indagato a Roma per traf… -

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