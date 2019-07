Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Berlino 2019 | doppia finale per il bronzo nelle gare

Lukaku all’Inter - rischio stallo : può andare in riTiro in Australia con lo United : stallo nelle offerte: l’Inter non alza la proposta al Man United, così Romelu Lukaku potrebbe partire per il ritiro in Australia con i Red Devils.“powered by Goal”Mentre le operazioni a centrocampo contiinuano in maniera positiva, l’attacco dell’Inter è l’unico reparto in cui i nerazzurri non hanno ancora inserito volti nuovi rispetto alla prossima stagione. Probabilmente in breve tempo non arriverà ...

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : l’Italia brilla nella quarta tappa - le azzurre dell’olimpico in finale per l’oro : Mauro Nespoli vola alla sfida per il bronzo e conquista un posto per le finali di Mosca, così come Sergio Pagni nel compound. Le azzurre dell’olimpico sono in finale per l’oro Il quarto posto con conquista del pass per Tokyo 2020 ai Mondiali, le tre medaglie ai Giochi Europei e ora la finale per il bronzo di Coppa del Mondo. L’estate di Mauro Nespoli è un successo continuo, oggi a Berlino durante la quarta tappa di World Cup, ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : Italia in finale per il primo posto col terzetto femminile! Nespoli perde in semifinale ma vola a Mosca : Arrivano ottime notizie per l’Italia da Berlino, in occasione della terza giornata di gare della quarta tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco. Quest’oggi si sono disputate le eliminatorie dei tabelloni individuali e a squadre (escluso il Team Mixed) fino alle semifinali, mentre le finali andranno in scena tra sabato 6 e domenica 7 luglio. Il primo grande squillo di giornata arriva in mattinata con la bella cavalcata ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Italia fuori dalle finali nel trap misto. Russia ed Australia a contendersi l’oro : Non ci saranno medaglie oggi dal trap misto ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: le due coppie miste azzurre non sono rientrate tra le prime quattro e dunque restano fuori dall’atto conclusivo. Un po’ d’amaro in bocca in realtà c’è, perché sia Italia 1 di Silvana Stanco e Valerio Grazini, che Italia 2 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, totalizzano lo score di 142/150, ad un solo piattello da una delle compagine che ...

Tiro a volo - Universiadi 2019 : Fiammetta Rossi è seconda dopo il primo turno di qualifica nel trap : Inizia in maniera soddisfacente il percorso del Tiro a volo italiano alle Universiadi 2019 di Napoli. L’azzurra Fiammetta Rossi infatti dopo il primo turno delle qualifiche del trap femminile si trova infatti in seconda posizione, con lo score di 71/75, venendo preceduta soltanto dalla rappresentante di Taipei Liu Wan-Yu, attualmente in testa avendo sbriciolato 73 dei 75 piattelli a disposizione. Domani è in programma la seconda parte di ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : fa festa la Repubblica Ceca con Lucie Brazdova nella carabina 10 metri : Risuona l’inno della Repubblica Ceca nel poligono della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove sono in corso le Universiadi 2019. Il merito è di Lucie Brazdova che al termine del contest di carabina femminile ad aria compressa – dalla distanza dei 10m – vince la medaglia d’oro totalizzando 250,3 punti andando così a ottenere anche la sua prima affermazione a livello internazionale. Alle sue spalle si piazza invece ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! Si inizia con Tiro a segno - ginnastica e nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.55 Il primo titolo delle Universiadi 2019 verrà assegnato a partire dalle 12 con la finale del metro femminile, mentre a seguire inizieranno i tornei di scherma: spada femminile con Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Roberta Marzani e di sciabola maschile con Dario Cavaliere, Francesco D’Armiento, Matteo Neri 8.53: Dalle 11 irrompe anche il Judo con le categorie -70 kg femminili, +70 kg ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal Tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : l’Italia brilla a Berlino - sei azzurri ai sedicesimi di finale nell’individuale : Buona giornata per gli arcieri azzurri alla quarta tappa di Coppa del Mondo di Berlino, in sei raggiungono i sedicesimi di finale nell’individuale La quarta tappa di World Cup sta per entrare nel vivo. Domani sono in programma tutti gli scontri diretti fino alle semifinali individuali e a squadre. l’Italia si presenterà sulla linea di Tiro oltre che con i terzetti con sei arcieri che hanno passato il turno nelle sfide di oggi, si ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : avanzano Tonelli - Tonetta e Giaccheri nell’olimpico - bene Fregnan nel compound : Si è disputata quest’oggi la seconda giornata di gare della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a Berlino, in Germania. Dopo una giornata inaugurale riservata alle 72 frecce di ranking round, il programma è entrato nel vivo con i primi scontri a eliminazione diretta individuali e a coppie. Bilancio odierno agrodolce per l’Italia, che rimane comunque ancora in corsa per il podio in tutti i ...

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : nel trap maschile De Filippis e Grazini in finale - Pellielo out per un soffio. Italia prima con record a squadre! : Mauro De Filippis conferma il primo posto in solitaria che già deteneva ieri dopo le prime tre serie di piattelli ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato e va in finale nel trap maschile con il dorsale numero uno: non sarà però il solo azzurro a sparare nella lotta per le medaglie, anche se il 124/125 del tiratore Italiano è ineguagliato. In seconda posizione, dopo lo shoot off con il kuwaitiano Khaled Almudhaf, c’è infatti Valerio Grazini, ...