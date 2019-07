Tigri sbranano addestratore al Circo e gli animalisti esultano sui social | “notizia che

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Quanto può cadere in errore chi ama visceralmente qualcosa? E soprattutto, si può davvero definire amore quello che trova la propria ragione d’essere nell’odio? Ovviamente no. La notizia della morte di Ettore Weber, domatore delMarina Monti, ha fatto tornare alla ribalta una delle più grandi contraddizioni di chi si definisce animalista: l’incoerenza e l’odio verso altro esseri viventi, ma solo quelli della propria specie. Il domatore è morto ieri sera a Triggiano, nel barese, durante una sessione di addestramento con quattro. Uno dei felini, saltando, avrebbe travolto Weber buttandolo a terra, poi lo avrebbe azzannato. A quel punto anche le altre trehanno preso d’assalto l’uomo, ormai a terra, sbranandolo. Weber era uno dei migliori domatori al mondo, esperto soprattutto nell‘addestramento dellesiberiane e di quelle del ...

piobulgaro : Circo Orfei, tragedia a Bari: le tigri sbranano l'addestratore Leggi qui ? - mdezulian : RT @revengeCat: Una tigre lo avrebbe azzannato per primo e poi le altre hanno seguito. Gli animali non sono contenti di stare in gabbia, st… - Barbara89108989 : RT @PaolaVaresi: 4 tigri sbranano un domatore di circo. Ogni tanto una notizia buona al telegiornale. -