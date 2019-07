Terremoto in California | gravi danni nella Searles Valley Gli esperti | “ci aspettiamo

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019)inper ildi magnitudo 6.4 che alle 10:33 locali di ieri (le 19:33 di ieri pomeriggio in Italia) ha colpito lo Stato degli USA con epicentro a Ridgecrest. La scossa è stata avvertita da decine di milioni di persone fino a Las Vegas e Los Angeles dove diversi edifici hanno oscillato in quella che doveva essere una mattina di festa per l’Independence Day. Alla scossa più importante ne sono seguite altre quattro significative, di magnitudo 4,7, 3,5, 3,8 e 4,2. Fortunatamente non ci sono stati morti, ma isono ingenticontea di Kern econfinante contea di San Bernardino. Tra le zone più colpite, quelle della base della Marina di China Lake in cui vengono testati missili estessa Ridgecrest, una cittadina di 29mila abitanti in un’area della Sierra Nevada che si trovaShear Zone già ...

