Tennistavolo | Universiadi 2019 | riscatto azzurro Italia vittoriosa sia con gli uomini

Tennistavolo - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Pozzuoli. Sei gli azzurri protagonisti : Saranno sei gli azzurri in gara alle Universiadi estive per quanto riguarda il Tennistavolo, le cui gare saranno disputate a Pozzuoli: sette i titoli in palio, due a squadre, due in singolari, due nei doppi di genere ed il doppio misto. Le competizioni scatteranno il 4 e si esauriranno l’11. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia: Uomini Maurizio Massarelli (Tennistavolo Ennio Cristofaro) Alessandro Di Marino ...