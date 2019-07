Tennistavolo | Universiadi 2019 | Italia eliminata con gli ottavi sia con le donne che con

oasport

Dopo aver passato la prima fase a gironi come seconda del proprio raggruppamento sia al maschile che al femminile, si ferma aglidi finale in entrambi i tabelloni la corsa dell'delalle: uomini battuti per 0-3 dalla Russia,fermate con lo stesso punteggio dalla Romania.MASCHILEdi finale Cina-Polonia 3-0 Cile-Hong Kong 0-3 Francia-Svezia 2-3 Germania-Corea del Sud 3-0 Cina Taipei-Belgio 3-1-Russia 0-3 Romania-USA 3-0 Gran Bretagna-Giappone 0-3FEMMINILEdi finale Francia-Mongolia 3-0 Gran Bretagna-Hong Kong 3-1 Romania-3-0 Germania-Cina 0-3 Cina Taipei-Cile 3-0 Polonia-Russia 0-3 Corea del Sud-Svezia 3-1 Australia-Giappone 0-3

