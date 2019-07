Superstite Nassiriya riporta per protesta medaglia al valore | Stato gli chiede 1 458 euro

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Carabiniere edella strage di, Pietro Sini, non si vede riconosciuto l'incremento della sua invalidità. A questo punto ha deciso di riconsegnare alle autorità laalche aveva ricevuto. Al danno si aggiunge però la beffa: ora gli èrichiesto di risarcire il conio del costo della. Durissime le parole di Sini, che ha chiesto al Generale dei Carabinieri se "siamo italiani o mercenari", e ha poi rivolto al Ministro Salvini e alla Ministra Trenta un conclusivo: "Vergognatevi". 'Non hanno chiesto neppure perché, mandano solo l'autista per le cerimonie' La storia di Pietro Sini, un Carabiniere di 55 anni, sarebbe quasi ridicola se non fosse drammatica. Sopravvissuto alla strage del 2003 a(Iraq), che si portò via 28 persone, tra cui 19 italiani, ha ricevuto per quel fatto unaal. Al suo ritorno fu riformato, ma con il ...

