Stromboli il giorno dopo La grande fuga dei turisti con la tentazione selfie

Stromboli il giorno dopo l'eruzione : ultimi focolai sul vulcano. FOTO : Stromboli il giorno dopo l'eruzione : ultimi focolai sul vulcano. FOTO dopo le esplosioni di mercoledì, la situazione è rientrata nella norma. Registrate alcune piccole scosse di assestamento. Vigili del fuoco e canadair ancora in azione per spegnere i roghi. L'isola si è risvegliata coperta da detriti e pomice ...

Stromboli - l’alba del giorno dopo illumina il disastro : “sembra zona di guerra”. Scosse nella notte - turisti scappati senza nulla [FOTO e VIDEO] : ”Ginostra sembra una zona di guerra, è l’area più colpita, completamente ricoperta da detriti e pomice nera”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lipari, Pietro Giorgianni, rientrato nella notte da Stromboli e Ginostra dopo l’eruzione che ieri ha seminato il panico ed è costata la vita a un giovane escursionista di Messina, Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta di 35 anni. Ferito, in maniera per fortuna non ...