Stromboli | dalla storia recente al parossismo del 1930 | “Un marinaio investito dal

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Nonostante il livello di attenzione sia massimo, è trascorsa una notte tranquilla a: è in vigore l’allerta gialla della Protezione civile, anche se in Prefettura a Messina è stata sciolta l’unità di crisi. Mercoledì scorso il vulcano ha fatto paura e causato la morte dell’escursionista Massimo Imbesi, ed ora, pian piano, l’isola eoliana torna lentamente alla normalità. “Iddu” resta sorvegliato speciale e il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ieri ha emesso un’ordinanza di divieto temporaneo di accesso al vulcano da entrambi i versanti a partire da quota 400 metri. In mare per tutta la giornata si sono alternate le motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e Capitaneria di porto, una staffetta a scopo precauzionale per fronteggiare eventuali emergenze. La situazione più critica a Ginostra, dove cenere vulcanica e detriti ...

SkyTG24 : Ci sono state delle violente esplosioni dal cratere del vulcano #Stromboli. La caduta dei lapilli sta provocando de… - TommasoArmando : @amici_gli @fabbricainter Quel coglione di fantapirla82 from Catania invece non è potuto intervenire perchè stava p… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo Cronaca Diretta Video: Stromboli da vicino, colata incandescente a pochi metri… -