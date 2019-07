Stromboli | allerta gialla – la furia del vulcano ha portato anche la morte

Vulcano Stromboli il livello di allerta sale da verde a giallo : Il dipartimento della Protezione civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da "verde" a gialla per il Vulcano Stromboli

Stromboli - sotto il vulcano in "allerta gialla" volontari all'opera con scope e palette : Per l'Ingv la situazione dello Stromboli è ancora in evoluzione a 24 ore dall'eruzione che ha provocato la morte di un...

Stromboli - allerta gialla della Protezione Civile per il vulcano : “Situazione di potenziale disequilibrio” : Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da “verde”, che corrisponde all’attività ordinaria, al livello “giallo” per il vulcano Stromboli, e la conseguente attivazione della fase operativa di “attenzione” secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l’isola di Stromboli. Tale decisione, a seguito delle esplosioni parossistiche registrate nella giornata di ieri, è stata adottata alla ...

Stromboli - i residenti : “è stata una pioggia di fuoco terribile - poteva essere una strage”. E la Protezione Civile lancia l’allerta : “Siamo rimasti isolati, senza energia elettrica e con i telefoni muti. La centrale è andata in tilt. Abbiamo trascorso tutta la notte al buio. Siamo abituati a convivere con il vulcano ma quello che è successo ieri non ce lo aspettavamo”. Lo racconta alla stampa un ginostrese, Mario Lo Schiavo, di 77 anni, ancora sconvolto all’indomani dell’eruzione che ha seminato il terrore a Stromboli e che è costata la vita ed un ...

Eruzione Stromboli - resta la paura. La Protezione Civile valuta se innalzare l’allerta : I "tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli alti": così il direttore dell’Osservatorio etneo e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, Eugenio Privitera. Parla l'amico dell'escursionista deceduto: "L'ho visto morire, io miracolato".Continua a leggere

Esplosione Stromboli - INGV : il vulcano “è sorvegliato speciale - allerta gialla” : “Lo Stromboli è ancora in disequilibrio“, i “tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli alti” e la “Protezione civile nazionale ha elevato l’allerta a ‘giallo’” e per precauzione il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha disposto il divieto di escursioni: lo ha reso noto Eugenio Privitera direttore dell’Osservatorio etneo e dell’INGV di ...

Esplosione Stromboli : “Un evento che non si verificava da tempo - siamo ancora in stato di preallerta” : La situazione incendi sull’isola di Stromboli, il giorno dopo le esplosioni che si sono verificate nel cratere, è “sotto controllo“, anche se “sono ancora attivi alcuni focolai, lontani dal centro abitato, dove stanno operando i Canadair“, rende noto il capo dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. A Ginestra, “tutti i roghi sono stati spenti e le persone sono rientrate a ...