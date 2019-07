Streghe | 5 cose che dividono la nuova serie tv dall’originale

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) Torna il trio di sorelle magiche più famoso della televisione: dopo laoriginale andata in onda dal 1998 al 2006, infatti, latv(Charmed in originale) è tornata nella scorsa stagione televisiva statunitense con un reboot che ne ha ripreso le caratteristiche principali, ma ne ha aggiornato anche diversi aspetti. Ora laversione debutta anche in Italia, dato che Rai2 trasmetterà tutti e 22 gli episodi della prima stagione per tutta l’estate, a partire da domenica 7 luglio. Ma vediamo le differenze principali fra le due produzioni ATTENZIONE: piccoli spoiler sui primi episodi della prima stagione. 1. Sorellastre Nell’originaleil focus era sulle tre sorelle Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe (Alyssa Milano), le quali scoprivano la loro vera natura e i loro poteri dopo la morte della nonna, che le aveva ...

