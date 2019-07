Star allo Specchio | i segreti di bellezza prima del sì di Paola Turani

Don Matteo 11 - anticipazioni quarta puntata in replica : maresciallo Cecchini superStar : Giovedì 4 luglio, su Rai1 dalle 21.25 in poi, va in onda la replica dell’undicesima stagione di Don Matteo, trasmessa per la prima volta nei primi mesi del 2018. Nell’appuntamento numero quattro, che contiene due episodi come al solito, il protagonista principale è per una volta il maresciallo Cecchini, come sempre interpretato da Nino Frassica. Terence Hill, la carriera di Mario Girotti dagli inizi a Trinità fino a Don ...

Alfonso Signorini furioso con Pamela Prati : “Niente Mark Caltagirone? Allora puoi Startene a casa” : Pamela Prati ha fatto davvero perdere la pazienza ad Alfonso Signorini. La showgirl sarda, sparita dalle scene dopo il “caso” Mark Caltagirone, si sta godendo l’estate al mare e, invitata dal direttore del settimanale Chi al “Chi Summer Tour 2019” proprio per parlare della vicenda delle sue finte nozze, si è rifiutata di parlare della questione. Motivo per cui Signorini ha ritirato l’invito, come lui stesso ha ...

Calciomercato Milan - Kabak si allontana : avrebbe scelto di reStare in Germania : Il colpo Kabak per il Calciomercato del Milan starebbe svanendo nel nulla. Secondo le ultime notizie di pochi minuti fa riportate da Sky Sport, il giovane difensore turco avrebbe scelto di rimanere in Bundesliga, accettando il corteggiamento dello Schalke 04 che ha sorpassato anche i Campioni di Germania del Bayern Monaco. Calciomercato Milan: lo Schalke 04 vicinissimo a Kabak Così non c’è stato bisogno di arrivare fino a venerdì per aspettare ...

NBA Awards – La vera Star è Shaquille O’Neal : ballo scatenato e pezzo trap sulle note dei Migos [VIDEO] : La vera stella della notte degli NBA Awards è Shaquille O’Neal: l’ex cestista dei Lakers si improvvisa ballerino e trapper facendo impazzire pubblico e social Nella notte italiana si è concluso l’ultimo capitolo della precedente stagione NBA, la consegna dei premi legati alla stagione regolare. A rubare la scena ai giocatori premiati nella notte è stato però Shaquille O’Neal, vera star della serata. Nelle vesti di ...

Star allo Specchio : la bellezza filosofica di Valeria Solarino : La conosciamo come la gentildonna del cinema italiano, sempre raffinata, composta, minimale, elegante, garbata, con quel sorriso luminoso che riempie gli ambienti e che sembra esplodere dall’interno, accendendole il volto. Valeria Solarino, l’attrice che si proclama timida, ma che trova il coraggio di parlare d’amore per il suo partner Giovanni Veronesi, regista e sceneggiatore di «Manuale d’Amore 1, 2, 3» e di «Non è un paese ...

GUARDIOLA JUVENTUS- Pep Guardiola, a margine di un torneo in Costa Brava, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Mundo Deportivo", dichiarazioni che potrebbero aprire ad un possibile addio al Manchester City, ma che chiude all'idea di un possibile anno sabbatico. Guardiola è stato chiaro, ma non ha smentito tassativamente il suo addio al City:

Star allo Specchio : Marta Losito si trucca per Tik Tok : Con 2.5 milioni di followers sull’ex Musically, Tik Tok, la quindicenne Marta Losito è tra le teen Star italiane più seguite sul web. È passata dalla redazione di Vanity Fair per condividere con noi il suo scibile su video, make-up e social, dimostrando che la Generazione Z ha qualcosa da insegnare alla X

Star allo Specchio : il make-up da Tik Tok di Marta Losito : Quindici anni, social Star da 1,1 milione di followers su Instagram, circa 600 mila iscritti sul canale YouTube e 2,2 milioni di fan su Tik Tok, al secolo l’ex Musically. È proprio questa piattaforma, per tanti over 20 sconosciuta, l’habitat naturale di Marta Losito, l’universo dove fa da padrona. Posta una decina di video al giorno, se non di più, da 15 secondi ognuno. Balla, fa movimenti coordinati con altri Tok Toker e crea micro ...

De Laurentiis ha provato ad acquiStare il club giallorosso. Questo il comunicato ufficiale della Roma : La Roma smentisce le voci di mercato su un possibile acquisto e cessione del club L’A.S. Roma sul proprio sito ufficiale, ha smentito la notizia di Repubblica di stamane, riguardo al passato, quando ci furono vari interessamenti da parte di terzi ad acquistare il club giallorosso e tra questi c’era anche Aurelio De Laurentiis. Di seguito il testo del comunicato stilato dalla dirigenza Romanista: “Contrariamente ...

Teatro alla Scala - nuova stagione con le Star : dalla Prima con la Netrebko in Tosca a un “Ballo” versione Salvatores. Fino al compleanno di Beethoven : Il Teatro alla Scala come Castel Sant’Angelo: la prossima stagione del tempio della lirica si aprirà con la Tosca, opera di Giacomo Puccini ambientata a Roma, ai tempi della battaglia di Marengo. L’allestimento porta la firma di Davide Livermore, con la superstar Anna Netrebko nel ruolo della protagonista. Sul podio, il direttore musicale Riccardo Chailly, che promette un’edizione “molto vicina a quella di Puccini”, come ormai ...

Panchina Juventus – Tanti sono i nomi per il successore di Allegri, da Pochettino a Guardiola, fino a Sarri. I tifosi si dividono, i media ogni giorno danno uno di loro in vantaggio. Nelle ultime ore addirittura si dava per fatto l'arrivo di Guardiola, mentre Paratici era a Londra. Ma da uno dei candidati più

SpaceX ha portato in orbita i primi 60 satelliti del suo progetto Starlink per trasmettere Internet dallo Spazio : La compagnia spaziale privata SpaceX ha portato in orbita i primi 60 satelliti sperimentali di Starlink, il suo ambizioso progetto per costruire una costellazione di migliaia di satelliti intorno alla Terra per trasmettere Internet, raggiungendo i luoghi dove è troppo

Star allo Specchio : il trucco (illuminato) di Ludovica Bizzaglia : Ha solo 23 anni, li ha compiuti il 23 maggio, ma ha una vita pienissima. Ludovica Bizzaglia è un’attrice, l’abbiamo vista in fiction come «Un’altra vita» accanto a Vanessa Incontrada, «Immaturi» e di recente nella serie cult «Un posto al sole» e in film come «Sharm el Sheik» e «Natale al Sud». È una influencer, con oltre 750mila followers su Instagram, cha parla di femminismo, di girl power e di accettazione usando ...