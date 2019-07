Stangata per il Trabzonspor | fuori dalle coppe europee per una stagione

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Arriva una pesante sanzione nei confronti del, nel dettaglio il club è stato escluso da qualsiasi competizione europea per la2020/21 o per quella successiva a meno che non fornisca garanzie sul fair play finanziario entro il 15 ottobre, la comunicazione è arrivata pochi minuti fa dalla UEFA. Ilaveva stipulato un accordo transattivo con la Financial Fair Play Control Authority ne 2016, il club turco però non è riuscito a raggiungere l’obiettivo del ritorno all’equilibrio finanziario, la sanzione della Uefa è stata inevitabile e riguarda l’esclusione da qualsiasi partecipazione “ad una competizione della UEFA per la quale sia qualificato durante le stagioni 2020/21 o 2021/22”. L'articoloper ilper unaCalcioWeb.

