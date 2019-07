Sostegno | conferma della supplenza sullo stesso posto | l’iter parlamentare del decreto

scuolainforma

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lasulper garantire la continuità didattica è allo studio del Parlamento che, in questi giorni, sta affrontando la revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. L’ itersta registrando le audizioni in Parlamento. Al termine occorrerà emanare un apposito, a cura del Miur. Questo dopo aver apportato le necessarie modifiche al regolamento sulle supplenze emanato con il DM 13 giugno 2007, n. 131.dell’anno precedente L’articolo 14, comma 3, del novellato D.lgs. 66/2017 prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta laper l’anno scolastico successivo, qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate: il docente sia in possesso del titolo di specializzazione; sia stato valutato, da parte del ...

