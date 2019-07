Sorrentino | cinema o tv | è indifferente

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Pedro Armocida Il regista premio Oscar: «Il mio film più bello? Lo ha scritto Eduardo...» da Roma Una piazza stracolma fino all'inverosimile ha accolto l'altra sera Paolo, il regista premio Oscar per La grande bellezza. Siamo a San Cosimato, nel cuore della Capitale, dove si tengono le proiezioni gratuite dei Ragazzi delAmerica, ossia il manipolo di giovani che ha dato un nuovo volto all'Estate romana di nicoliniana memoria finendo, forse anche per questo, nelle mire di gruppi vicini a Blocco studentesco e CasaPound che, a metà giugno, hanno picchiato due ragazzi che indossavano le t-shirt con il brand delAmerica (una sala storica di Trastevere chiusa da tempo e su cui c'è il progetto di trasformazione in appartamenti) mentre pochi giorni dopo l'ex fidanzata di Valerio Carocci, ideatore e presidente dell'associazione, è stata minacciata per ...

