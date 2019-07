Sorelle d' Italia | il film di Sky Sport per rivivere tutto il Mondiale delle Azzurre

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Fognini batte Tsonga! Bene anche Cecchinato - passano le Sorelle Williams : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fognini-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...