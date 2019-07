“Sono sdraiato in cima al mondo | piango | rido e ti amo” La dedica alla moglie

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Sonoinale ti amo”. Lo scalatore torinese Carlo Alberto Cimenti conquista la vetta del Nanga Parbat e scrive un commovente messaggio: “Mio amor, siamo arrivati in, non ci credo ancora, lassù c’era una vista meravigliosa. Ora mi si chiudono gli occhi. Buonanotte”. L’annuncio arriva dpagina Facebook “Cala Cimenti Cmenexperience”.Un traguardo situato a più di ottomila metri di altezza è quello raggiunto dall’alpinista torinese. Mentre in Italia era l’alba di giovedì 4 luglio, Cimenti ha inviato un messaggioErika dnona vetta più alta della Terra, situata in Pakistan a 8126 metri di altezza.Nelle giornate che hanno rappresentato il sentiero verso la realizzazione dell’impresa sportiva, Carlo Alberto Cimenti ha ...

