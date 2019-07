Skunk Anansie | ecco il nuovo singolo “What You Do For Love” | disponibile da oggi

dituttounpop

(Di venerdì 5 luglio 2019), disponobile daa sorpresa il“What You Do For Love”.il testo, ascolta il brano.L’ultimo album degliè del 2016, si tratta di “Anarchytecture”, edopo tre anni esce a sorpresa ildella band, “What You do For Love”,già in streaming, download e in radio su tutte le piattaforme.Il“indaga fino a che punto si è disposti a spingersi per amore e tutto ciò che di discutibile viene fatto per ottenere il potere“. Descrivendo il, Skin ha detto che per lei le canzoni difficili da scrivere sono quelle a sfondo politico: “… per questo cerchiamo sempre di evitarle. Si pensa che dovrebbero venir fuori istantaneamente, a causa del fastidio che provi, altrimenti non sarebbero sincere e si rischia di cadere in vecchi cliché. Questo è ...

CatelliRossella : Gli appuntamenti di venerdì 5 a Bologna e dintorni: Skunk Anansie - news_bologna : Gli appuntamenti di venerdì 5 a Bologna e dintorni: Skunk Anansie - IlMist : @shanpu Per questo vai a vedere gli Skunk Anansie? -