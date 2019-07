Situazione insostenibile Mediterranea verso Lampedusa con 54 migranti a

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) La nave Alex dell’ong, con 54a bordo, è arrivata alle 4 di questa mattina a 12 miglia da. Lo annuncia la stessa ong sottolineando come “un decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l’ingresso”.“Il decreto è illegittimo - spiegain un tweet -: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di soccorso a tutela della vita umana in mare. E perché non può essere vietato a una bandiera italiana ingresso nelle acque del proprio Paese”.“Alle ore 4 di questa mattina la nave Alex diè arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da, ma un decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l’ingresso. Il decreto è illegittimo: perchè non ...

graziano_delrio : A bordo della @SeaWatchItaly abbiamo trovato una situazione insostenibile, è necessario che i 42 naufraghi sbarchin… - OttoGerbotto : RT @RescueMed: Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al più presto assegnato un #portosicuro di sbarco… - miss_caffeine_ : RT @RescueMed: Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al più presto assegnato un #portosicuro di sbarco… -