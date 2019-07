Sicilia | al via i lavori sul Monte di Santa Croce

Sicilia : via libera Ministero a nuova pavimentazione su A19 e A18 : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone incassa il via libera del Ministero ai due progetti esecutivi del Cas per la nuova pavimentazione sull'autostrada A18 Messina-Catania e sull'A19 Messina-Palermo. Un piano di riqualificazione stradale che ammonta a

Droga - arrestato in Bolivia il latitante Paolo Lumia : “Il narcos Siciliano che spostava coca tra Panama e Polinesia” : Alla vista della polizia ha mostrato dei documenti venezuelani. Erano intestati a un’altra persona ma gli agenti della Squadra Mobile di Trapani sapevano che quello era Paolo Lumia, narcotrafficante di 51 anni originario di Mazara del Vallo e ricercato dal febbraio scorso. Da alcune settimane gli investigatori monitoravano la sua presenza in un residence della cittadina di Cochabamba, in Bolivia, e quando intorno alle 10, ora locale (15.30 ...

Sicilia : Cancelleri (M5S) - 'Ok nomina commissario straordinario viabilità : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - “L’idea del commissario straordinario per la gestione dei problemi della nostra viabilità provinciale è del Movimento 5 Stelle. Oggi, seppur da forza di opposizione in Sicilia abbiamo ottenuto una grande vittoria e con noi i Siciliani. In sostanza abbiamo trovato la sol

Campania - saldi al via.Lunedì in Sicilia : 10.22 Iniziati i saldi estivi.Ieri hanno avuto il via in Campania, lunedì sarà la volta della Sicilia, martedì della Basilicata e da sabato 6 luglio lo shopping scontato sarà possibile anche nelle restanti Regioni italiane. Nel 2019 per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro, circa 100 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro, secondo quanto sostiene l'Ufficio studi di ...

Sicilia : riapre viadotto Bruinetto su A18 : Palemro, 27 giu. (AdnKronos) - Riaperto il viadotto Bruinetto sull'autostrada A18 Messina-Catania e consegnato i lavori del casello di Giardini Naxos. A darne notizia è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. "Come promesso sabato in conferenza stampa, assieme al presidente Musumeci

Pensioni d’oro - in Sicilia via quelle dei burocrati. I vitalizi dei politici? Resistono tra audizioni e minacce di ricorso : Sono bastati pochi minuti per decidere il taglio delle Pensioni dell’Assemblea regionale Siciliana. Ma solo di quelle dei burocrati, per il momento. Per i deputati che godono del vitalizio, invece, servirà ancora un po’ di tempo. Prima bisognerà completare alcune audizioni, poi forse ricalcolare i coefficienti, poi fare qualche simulazione. “Ma entro luglio ci sarà la legge”, assicura l’esponente di Forza Italia, Stefano Pellegrino, presidente ...

Sicilia : 110 tirocinanti alla Regione - al via selezione : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Al via la selezione dei 110 tirocinanti da inserire negli uffici della Regione Siciliana. Sono stati pubblicati stamane - sui siti web istituzionali delle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna - gli avvisi rivolti ai giovani laureati dell’Isola che potranno a

Sicilia : Toninelli a Musumeci - 'collaborazione su scelta commissario viabilità' : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - "Ora bisogna passare rapidamente ai fatti. E siccome noi badiamo alle cose concrete, mentre lasciamo gli insulti ad altri, invito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a collaborare in modo concreto per la scelta del commissario straordinario che dovrà s

Migranti - proteste per la chiusura dell’Hub di via Mattei a Bologna. E dei 144 da trasferire in Sicilia ne restano 20 : Solo una ventina dei 183 Migranti ospiti dell’Hub di via Mattei di Bologna andranno a Caltanissetta. Questa è infatti la destinazione scelta dalla Prefettura, che venerdì 7 aveva annunciato la chiusura del centro per permettere alcuni lavori di ristrutturazione considerati necessari. L’obiettivo era svuotare una struttura, unica in italia, nata per accogliere i richiedenti in quell’arco di tempo che va dall’identificazione alla formalizzazione ...

Sicilia : FI - 'viadotto ss 640 a rischio - Toninelli intervenga' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli perché avvii quanto prima un’indagine sulle effettive condizioni del viadotto Maddalusa, lungo la statale 640, in provincia di Agrigento, e di intervenire presso l’A

Sicilia : a Santa Flavia la prima spiaggia libera 'senza barriere' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Si trova a Santa Flavia la prima spiaggia libera attrezzata senza barriere architettoniche della provincia di Palermo. Il percorso facilitato, che comprende una passerella in legno per disabili e una pedana per l’accesso al mare nella splendida spiaggia di Sant’Elia, è

Sicilia : 'I molti volti della psicologia' - a Viagrande il congresso regionale : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Creatività, Felicità, Resilienza, Tutele e Futuro. Sono queste le cinque sessioni tematiche su cui si confronteranno psicologi Siciliani – e non solo – sabato e domenica (1/2 Giugno) al Grand Hotel Villa Itria a Viagrande (Catania) nell’ambito del IV congresso regional