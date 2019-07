Shopping | ecco perché e come fa bene alla salute

vanityfair

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lofao fa male? Alle tasche, forse, non benissimo. All’organismo, invece, fa benone. Lo sostengono diverse indagini degli ultimi tempi che addirittura si lanciano verso tesi piuttosto ardite: a quanto pare ci aiuterebbe perfino a dimagrire. Lo sostiene anzitutto un gruppo di ricercatori del Taiwan’s National Health Research Institute in collaborazione con la Monash University di Melbourne che ha condotto un’indagine su 1.900 volontari, maschi e femmine, pubblicata sulla rivista «Journal of epidemiology and community health». Molte le scoperte. Per esempio, le persone over 65 che svolgono acquisti almeno sei giorni su sette il tasso di mortalità è inferiore del 28% rispetto a chi tiene il portafoglio chiuso. Gli scienziati hanno effettuato i loro rilievi domandando ai volontari con quale frequenza avessero fattonegli ultimi 5 anni, incrociando poi i dati con i ...

fintechIT : RT @OvalMoney: Pronti, partenza via... arrivano i saldi ?? Ecco una breve guida per non lasciarsi trasportare dalla 'sindrome da shopping co… - OvalMoney : Pronti, partenza via... arrivano i saldi ?? Ecco una breve guida per non lasciarsi trasportare dalla 'sindrome da sh… - TalottaEmma : A quelli che: perché non fai mai shopping? Ecco un breve riepilogo: Cammina 1000 negozi Non trovo un cazzo Gente T… -