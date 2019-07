Shawn Mendes e Camila Cabello | è amore? L’indiscrezione con foto rivelatrici

tvzap.kataweb

(Di venerdì 5 luglio 2019) Più che un’intesa artistica? Stando alledella notte tra il 4 e il 5 luglio emerse in queste ore sul web,– al momento su ogni radio che si rispetti con il loro nuovo singolo Señorita – farebbero coppia anche nella vita e non solo nella musica. I due sono infatti stati ritratti in atteggiamenti piuttosto intimi, dall’evidentissima ‘mano nella mano’, a un quasi bacio nascosto da un provvidenziale cactus. Inoltre ci sono tracce di una vicinanza sospetta per due colleghi o amici anche in una storia di Instagram emersa durante la festa in piscina in onore del 4 luglio a cui i due hanno partecipato.andout together in Los Angeles last night #2 pic.twitter.com/JvcbBnhgku —Media (@M HQ) July 4, 2019, possibile nuova coppia ...

_crystalised7 : Comunque Shawn Mendes uno di quelli che mi provocano secchezza vaginale immediata - jesuisfrncs : SHAWN MENDES FIDANZATO CON CAMILA CABELLO È UN GROSSISSIMO NO - ashtonflawIess : RT @ashtonflawIess: Ma davvero esiste in questo mondo qualcuno a cui non piacciono Shawn Mendes e Camila Cabello insieme? -